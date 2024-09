Acord entre Pimec i l’Aeroclub: “L’aviació genera una activitat econòmica important”

La delegació de la patronal Pimec Vallès Occidental i l’Aeroclub Barcelona Sabadell (ACBS) han signat un conveni de col·laboració per establir línies d’actuació conjuntes que afavoreixin les dues institucions i que permetin una cooperació activa en el desenvolupament de temes d’interès comú. La formalització de la signatura s’ha celebrat aquest dimarts a l’Aeroclub amb el president de Pimec, Antoni Cañete; el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol; el president de l’ACBS, Pere-Joan Nogueroles, i el vicepresident de l’ACBS, David Comellas.

En paraules del president de Pimec, Antoni Cañete, va manifestar que ambdues entitats “necessiten estar connectades i treballar conjuntament perquè el sector de l’aviació genera una activitat econòmica important al territori”. Cañete també va fer referència al centre de formació de l’Aeroclub, tot destacant la importància i el valor que aporten aquestes instal·lacions a la formació professional en el sector.

Per la seva part, el president de l’Aeroclub Barcelona Sabadell, Pere-Joan Nogueroles, es va mostrar per la signatura del conveni amb la patronal, tot agraint a Pimec “el suport que ha donat i dona a l’Aeroclub i a l’aviació general, part fonamental del desenvolupament econòmic i empresarial del país”. Finalment, Xavier Pujol va destacar que les dues institucions continuaran desenvolupant accions conjuntes en diferents àmbits que serveixin per “apropar les possibilitats de l’ACBS i del sector als associats de Pimec, a més de gaudir de condicions avantatjoses i accedir a l’oferta formativa de l’Aeroclub”.

Després de la signatura del conveni, una delegació de la patronal, encapçalada per Antoni Cañete, va visitar l’empresa sabadellenca Insercad Electrónica, que enguany celebra trenta anys, i que es dedica a la fabricació i desenvolupament de productes electrònics. La visita va anar a càrrec del propietari, Jaume Nicolás, i també va comptar amb la presència del tinent d’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell Lluís Matas.