Un curs escolar transcendental

[Editorial, 3 setembre del 2024]

Els mestres van tornar ahir a les aules i caldrà esperar una setmana, dimarts 10, perquè les escoles i els instituts de la ciutat reobrin. Els pròxims dies farem un seguiment exhaustiu de la tornada als centres educatius, com és costum en aquestes dates. Aquest curs no serà com qualsevol altre: venim d’uns mals resultats (nefastos, per a molts) a l’informe PISA a tot Catalunya. Sabadell no n’és una excepció.

Tenim un problema amb el nivell educatiu i les dades a gran escala apunten que s’ha ampliat la diferència entre els col·legis concertats i públics, una injustícia social de primer ordre. Aquest serà el repte més gran de la nova consellera d’Educació, Esther Niubó. L’única recepta per trobar una solució la tenen els mestres i professors, la comunitat educativa, que sabrà identificar què ha fallat al model actual, què necessiten les noves generacions i com millorar els resultats. Ells són l’actiu més gran de l’escola catalana.

Una escola amb bons resultats és la que es defineix per tenir bons professors, un model educatiu adequat i una gestió (direcció) coordinada. També unes instal·lacions al nivell que s’espera. A Catalunya hi ha un miler de centres educatius de barracons o amb algun barracó. A Sabadell en són set. A més, algunes escoles han patit el pas del temps i els toca una actualització. Aquest també serà un altre repte a mitjà i llarg termini que esperem veure de la nova gestió del país.