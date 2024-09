La C-58, punt d’alta accidentalitat al Vallès

La C-58, principal connexió viària entre Sabadell i Barcelona, és un punt crític. La carretera és el principal focus dels accidents amb víctimes al Vallès, amb 116 sinistres entre gener i juliol de 2024, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT). Unes xifres que pràcticament igualen els registres de l’AP-7 al seu pas pel Vallès Occidental i el Vallès Oriental, via on es van haver de lamentar 163 accidents que van deixar ferits.

Ara bé, els accidents greus són l’excepció: la majoria de topades a la C-58 aquest any han acabat amb ferits lleus. Cinc accidents han estat greus en el que va d’any. A la C-58 no s’ha hagut de lamentar cap mort, però 168 persones ferides lleus i cinc de gravetat. Unes xifres que escalen lleugerament respecte a l’any anterior. Fins a juliol de 2024 s’han notificat un 2,7% més els accidents. I, any rere any, es registren més topades. L’any 2021 es van notificar 175 accidents amb víctimes, el 2022 van ser 198 i, el 2023, 193, un increment progressiu.

Una realitat que va de la mà de la situació de l’AP-7, on els sinistres lleus també estan a l’ordre del dia: amb l’alliberació dels peatges, cau l’ús de les carreteres secundàries i s’aposta per les vies d’alta capacitat com l’AP-7, gran artèria de la comarca i del país. Al tram de l’AP-7 dels dos vallesos s’han concentrat 163 accidents, un 6,5% més que l’any anterior. A aquest tram 246 conductors i passatgers han estat víctimes lleus i vuit greus.

De fet, el director del Servei Català de Trànsit (SCT) Ramon Lamiel, alerta que la xarxa viària catalana està “al límit” de la seva capacitat i adverteix que cal millorar la connectivitat per esponjar la circulació i combatre la sinistralitat. Com més densitat del trànsit, més possibilitat de patir un accident. En el primer any de l’alliberament de peatges, les retencions a l’AP-7 es va incrementar un 153%.

I la C-58 ara també suporta més trànsit a causa de la gratuïtat de l’AP-7. I les retencions han crescut un 256% en només tres anys, segons dades del SCT. Des del 2021, les retencions a la principal artèria viària de Catalunya, l’AP-7, s’ha incrementat un 216% al seu pas per la nostra comarca, especialment en direcció sud (225%). En el primer quadrimestre de l’any, 783.474 vehicles han patit una hora de demora en l’AP-7 i la C-58 al seu pas pels vallesos.

Reducció dels sinistres mortals

Al global de Catalunya, un total d’11 persones han mort en accident de trànsit a les carreteres durant el mes d’agost a la xarxa viària interurbana i es manté la reducció de víctimes mortals a l’AP-7, amb 3 morts aquest 2024, segons ha informat el SCT. Des del gener, les víctimes mortals són 80, un 13% menys que l’any passat, en 73 accidents. Per demarcacions, la reducció de la sinistralitat es manté a la majoria si es compara amb l’any passat. Barcelona, amb 35 víctimes, és la que registra major mortalitat, tot i que hi ha cinc víctimes menys que l’any passat. L’AP-7 registra tres víctimes mortals, 6 menys que l’any passat i 17 menys respecte el 2022, any de l’alliberament dels peatges.