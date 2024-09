No et perdis la ‘playlist’ de la Festa Major a Sabadell

La Festa Major de Sabadell 2024 arriba farcida de música. En total, hi haurà una cinquantena de concerts, sumant els de l’Eix Macià, l’Estruch, Sant Roc, Barraques i la plaça Creu Alta, entre altres. L’Orquestra Simfònica del Vallès, Catarres, Figa Flawas, Juan Magán, Ladilla Rusa, Vaparir Tour, el Sam Fest, Xiula, Hotel Cochambre, DJ Set Arnald B2b Vilalta… Hi haurà música per a gairebé tots els gustos.

Hem seleccionat una dotzena de temes de diferents artistes que seran a la ciutat aquests dies. La llista, que es pot escoltar sencera a l’Spotify del Diari de Sabadell, pot servir per a descobrir cançons i cantants que potser no coneixeu i que encara podeu anar a veure actuar.