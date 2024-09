Què opines del nivell educatiu?

A les portes de començar un nou curs escolar, els últims informes PISA i el nivell amb què els infants surten de l’escola és un dels temes a l’ordre del dia. Els nous formats d’ensenyament creen opinions contraposades entre pares, alumnes i professors que, a vegades, consideren que s’han perdut mètodes efectius en l’ensenyament.

El José, per exemple, opina que l’horari hauria de durar més. “Fa algun temps van reduir la jornada una hora i, realment, penso que aquesta hora que deixen de fer es nota molt. Crec que s’hauria de recuperar”, afirma. El sabadellenc, a més, creu que no s’aposta econòmicament perquè les escoles tinguin les eines necessàries. “Al final, tot és un tema de diners. Tu has d’intentar que els centres educatius tinguin les millors eines possibles i que els professors estiguin motivats i qualificats per ensenyar i educar els nens. Els resultats són els que són i tot es redueix a apostar econòmicament o no fer-ho”, assevera.

L’Ari creu que la principal diferència en els últims anys ha estat el nivell d’exigència. “Ara, penso que als alumnes se’ls demana molt menys que fa uns anys. Sembla que sàpiga greu suspendre o valorar negativament els treballs i no ha de ser així”. La jove també opina que hi ha un desgavell amb el tema de les places i això fa que el sistema educatiu es ressenti. “La problemàtica de les places en escoles públiques, tant per alumnes com per professors, també és un tema que ve d’anys enrere i que s’ha de solucionar. Potser es necessita més oferta per cobrir la demanda, però alguna cosa s’ha de fer perquè són ja molts anys amb queixes de les famílies”, reconeix.

Semblant és el parer de la Judit, que igual que l’Ari, pensa que l’exigència i els nous mètodes han canviat molt el paradigma de l’ensenyament actual. “El nivell clarament ha baixat. Quan jo estudiava et valoraven amb exàmens i amb notes concretes i, en canvi, ara es fomenta molt el tema de treballar per projectes”. La sabadellenca, no obstant això, reconeix que “està bé que s’intentin fomentar noves formes d’educar i que es tregui pressió a l’alumnat”, però pensa que això provoca “menys exigència entre els estudiants”. D’altra banda, assenyala alguns pares com a principals responsables d’aquest canvi en la forma d’ensenyar.