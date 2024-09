Com serà el tret de sortida de la Festa Major?

Llums, càmera i acció! Malgrat que tradicionalment el tret de sortida oficial de la Festa Major arriba amb el pregó, aquest divendres, entitats i col·lectius que organitzen i fan possible la cita ja fan bullir l’olla amb activitats prèvies.

De fet, aquest dijous ja hi ha previstos actes que ompliran els carrers de llum i color. Serà des de les 17.30 hores amb l’Animalada petita, una cercavila que arrenca a la plaça del Gas i que recorre els carrers del Centre.

No hi faltaran les Forques de Can Deu, la Colla Bastonera, l’Animalada i els Gegants de la Concòrdia, que se citen novament a l’indret pel ja clàssic sopar de carmanyola.

Tot plegat, serà l’avantsala del pregó alternatiu del dijous i l’Animalada Gran, amb bruixes, diables i bastoners que prometen fer molt soroll fins que pràcticament passi la una de la matinada.

Activitats durant el divendres

Molts joves sabadellencs esgoten els últims dies de vacances. Aquest divendres podran gaudir del taller de dibuix de manga a l’Escola Frame Games, la festa de l’escalada a la Panxa del Bou, el Buscafites al parc de Catalunya o tornejos de pàdel, esquaix i tenis al Cercle, entre altres propostes.

Voltes del Rodet i la Bobina

Un dels plats forts serà a la tarda, amb el concurs de voltes de la Bobina i el Rodet a Sant Roc. La plaça serà el centre neuràlgic de les activitats, punt d’arribada del seguici d’inici de Festa Major, quan els trabucaires faran saber al veïnat que la gresca ja és aquí.

Els pilars dels Castellers i els balls del seguici seran l’aperitiu d’un dels moments més esperats: el pregó. L’actriu sabadellenca Mara Jiménez es dirigirà als assistents just abans que arrenqui el Cop de Rock, espectacle inaugural de la festa de la mà del Teatre Sant Vicenç. Després, la txaranga guiarà les colles.

Primers concerts a l’Eix Macià

Després de l’acte institucional, la música sonarà a l’Eix Macià, amb els concerts d’OBK (22.30 hores) i el ja clàssic Vaparir Tour, a partir de la mitjanit. Mentrestant, també hi haurà actuacions a l’Estruch, al pàrquing de Can Feu-Gràcia, la plaça de la Creu Alta i a Sant Roc.

Com van ser els anteriors inicis de la Festa Major?

El Pregó tornarà a omplir la plaça de Sant Roc, que serà l’epicentre de l’activitat demà a la tarda amb castells, música i la presència de bona part de les entitats de Sabadell. Com cada any, al voltant de l’Ajuntament es viurà una jornada que per a molts queda gravada a la retina.

L’any passat, el Carlos i la Natàlia, del programa ‘Eufòria’, van enlluernar el públic de Sant Roc amb una posada en escena íntima i plena d’emoció.

Fa dos anys, la Joventut de la Faràndula va dur a terme una actuació teatral al balcó del consistori davant de multitud de sabadellencs, amb un to crític i reivindicatiu.

I, com no podia ser d’una altra manera, el 2021 es va viure un sentit homenatge després d’un any duríssim de pandèmia, amb cinc pregoners vinculats a la superació i el combat del virus que van colpir els presents.