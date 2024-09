El BCE dona el vistiplau a l’OPA del BBVA

El Banc Central Europeu (BCE) ha notificat al BBVA la decisió de no oposar-se a l’absorció i posterior dissolució del Banc Sabadell com a resultat de l’OPA, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En cap cas, la no oposició del regulador europeu implica que l’OPA hagi de produir-se, perquè encara s’ha de pronunciar la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència (CNMC) i l’autorització del Govern d’Espanya, que sempre s’ha mantingut contrari a aquesta operació.

En aquesta línia, des de l’entitat presidida per Josep Oliu detallen que “a l’hora d’emetre la seva opinió, el BCE considera criteris com la solvència del potencial comprador. La seva anàlisi no entra en aspectes clau com aquells relacionats amb la competència en el sector bancari espanyol, el suport a les pimes o qüestions fonamentals sobre el valor de la proposta per als accionistes”. Alhora, recorden que “com hem dit anteriorment, creiem que la transacció és perjudicial per a l’accés de les pimes al sector bancari i per als accionistes del Sabadell. El procés continua sent llarg i complex, i els accionistes del Banc no necessiten prendre cap decisió en aquest moment”.

Per la seva part, el president del BBVA, Carlos Torres, ha assenyalat que el vistiplau del Banc Central Europeu (BCE) suposa “una nova fita molt rellevant, la qual a més, subratlla la solidesa i solvència d’aquest projecte. Esperem rebre la resta d’autoritzacions segons el calendari previst i avançar en el projecte més atractiu de la banca europea”, segons les paraules del president del banc madrileny.