Consulta els detalls del Correbars de la Festa Major de Sabadell 2024

Un recorregut circular.El Correbars 2024 canvia de forma, però no de fons: la reubicació de les barraques a l’aparcament d’FGC Can Feu | Gràcia obliga a canviar el recorregut de la comitiva que, com és habitual, sortirà dissabte a les 19 h des del Casal Can Capablanca però no arribarà a l’Eix Macià, com s’ha fet els darrers anys, sinó que desembocarà al mateix barri de Gràcia, als FGC. Des de l’organització sostenen que finalitzarà a les 00.00h a l’espai de barraques. I és que enguany els organitzadors van decidir abandonar l’Eix Macià i tornar a una proposta més alternativa.

El correbars passarà per diferents carrers de la nostra ciutat al ritme de grans hits i cançons que faran vibrar els participats, faran parada a alguns bars per a tastar els millors beuratges fins arribar al punt neuràlgic de les barraques. Durant el recorregut, una xaranga amenitzarà la jornada, i hi haurà música a càrrec de DJ Tofu i PD Kardat. Es faran cinc parades al llarg del recorregut.

Per primer cop, Sabadell acollirà en Doraemon, Sakura, el Tomàtic o el detectiu Conan, alguns dels mítics personatges de la infància dels millenials que que tindran cabuda aquesta Festa Major a Sabadell. Moviment Popular de Sabadell, pular de Sabadell (MPS), Arran i la Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS), organitzadors per segon any consecutiu de les Barraques, anunciaven que el Club Super3 seria la temàtica del Correbars a la ciutat. I hi haurà premi a les millors disfresses. Una proposta que va rebre un 43% dels suports a una enquesta d’Instagram, per davant de les olimpíades i el turisme com a temàtica d’enguany. Una festa que s’espera que sigui de les més multitudinàries de Festa Major, com és habitual, especialment entre els joves sabadellencs.

Després de les negociacions i estira-i-arronsa entre la comissió de festes i l’Ajuntament, però, les barraques i el Correbars tindran cabuda a la Festa Major, com s’ha anat celebrant en en els darrers 25 anys. L’Ajuntament havia proposar la zona d’Emprius, al Campus de la UAB de Sabadell, on les barraques ja es van celebrar el 2011, però la proposta no va convèncer els organitzadors. Finalment, però, es van poder arribar a acords sòlids respecte a la ubicació definitiva.

Més enllà del Correbars

La Comissió de Festes Populars de Sabadell organitzarà també diferents concerts a l’aparcament d’FGC, on s’han instal·lat les barraques enguany, i sessions de DJ. Divendres, es preveu una jornada amb Senyor Oca (1.00 h).

El dissabte, actuaran Lòxias (22 h), Kalaña (23 h). Groggy Rude (00.00 h) i DJ PM (01.30 h). El diumenge, hi haurà un vermut musical amb las Divorciadas (12.30 h)i serà el torn de Remei de Ca la Fresca (00.00 h) i DJ Tofu (1.30h). El dilluns, el final de festa anirà de la mà de Calcetes Tradis (20.30h).

També s’han previst espectacles de foc, contacontes, tallers de tabals i graelles i de danses tradicionals, entre d’altres.