Isabel Perelló adverteix que “cap poder de l’Estat” pot donar instruccions als jutges “sobre com interpretar la llei”

La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, la sabadellenca Isabel Perelló, ha reclamat en el seu primer discurs “a les diferents forces polítiques i als poders de l’Estat” que “respectin la tasca dels jutges i magistrats”, i ha advertit que “cap poder de l’Estat es pot donar indicacions ni instruccions sobre com han d’interpretar i aplicar l’ordenament jurídic”. “Només aquells estats on la divisió de poders està garantida són realment Estats de Dret”, ha afirmat, i per tant cal “salvaguardar la independència judicial davant possibles ingerències externes”.

Perelló ha fet aquestes manifestacions en el seu discurs d’obertura de l’any judicial, el primer que ha pronunciat com a presidenta del CGPJ i del Tribunal Suprem. A l’acte, presidit pel rei Felip VI, hi ha assistit els màxims representants de tots els estaments judicials, a més del ministre de justícia, Félix Bolaños, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La nova presidenta del CGPJ s’ha posat com a repte “defensar la independència judicial, pedra angular de l’estat de dret”, perquè els jutges i magistrats, ha dit, són “independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l’imperi de la llei”.

En aquest marc, ha assegurat que els “anys difícils” que aquest organisme ha travessat fruit de la manca de renovació no han provocat “desànim”, perquè els jutges i jutgesses “hem seguit treballant amb total entrega” i perquè “en u estat democràtic i de dret ningú està per sobre de la llei”.

Demana que s’evitin “atacs injustificats” als jutges

Perelló ha admès que les resolucions judicials són susceptibles de crítica, però ha recordat que “les possibles irregularitats” que es puguin produir a la Justícia tenen els seus propis mecanismes de correcció a través de les vies d’impugnació.

“Aquesta crida no significa que hàgim de ser immunes a la crítica”, ha dit, però “sí que apel·la a la necessitat d’evitar atacs injustificats” que al seu entendre “poden arribar a danyar la legitimitat i la reputació de l’Administració de Justícia o dels seus integrants”.

També ha destacat que ella és la primera dona que arriba a la presidència del CGPJ i del Tribunal Suprem. “Avui ha de ser un dia de reconeixement i agraïment a totes les dones del nostre país que al llarg de la història han lluitat per la defensa del dret a la igualtat”, ha dit, i “per acabar amb la immerescuda invisibilitat a què s’han vist sotmeses les dones”.