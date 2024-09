L’actriu i creadora de contingut Mara Jiménez donarà tret de sortida a la Festa Major de Sabadell 2024 com a pregonera, aixecant la veu en viu i directe. Ho farà amb tocs d’humor? Amb un fil d’Ironia? La sabadellenca avança que despullarà el seu personatge per deixar veure la Mara més sincera i emotiva al que considera casa seva.

A Instagram expliques que estaves emocionada pel pregó. Què ens pots avançar? Ha quedat molt jo, que és el que m’interessava, que fos quelcom honest. No és gens histriònic, no té res a veure amb el que faig a xarxes, no faig actuació ni monòleg. Faig des de la Mara persona, més enllà del personatge o la meva part més artística. Poso un cant a la veritat del que sento sent la pregonera de la meva ciutat, i sortir d’aquesta caricatura. És emotiu, sincer i no és cap tostón, no vull avorrir ningú. Una oda als meus records a Sabadell.

Hi ha moltes formes d’entendre Sabadell. Quina és la teva? Sabadell significa arrels, origen, és com si es parés el temps. Els carrers són records, això potser ho fa el viure fora. És el lloc on tornar sempre i trobar caliu.

Un racó preferit de Sabadell i del teu barri. Passeig de la Plaça Major, Rambla i plaça de Sant Roc. Allà guardo grans records, amb companyes de classe, amigues, quan treballava de cambrera. Em treu el somriure. I, de Can Puiggener, el meu carrer i el de la meva àvia. Jugava al carrer amb les veïnes, amb la meva iaia…

Un ‘must’ d’aquesta Festa Major per a tu. L’he de viure sencera, perquè sempre estic fora treballant i me la perdo. Aniré a tot el que pugui. El que no em puc perdre és el concert de Figa Flawas i Ladilla Rusa.

Fa temps que no vius a Sabadell. Què sents quan tornes? Ho fas sovint? M’entra nostàlgia, sembla que el temps s’atura i no canvia res, però de cop veus que aquella botiga de tota la vida ja no hi és. Veig que em vaig fent gran, que la ciutat avança… crec que estic entrant en la crisi dels 30 [riu].

La Faràndula va ser el primer teatre on vas actuar. Enguany hi tornes. Uf, encara ni m’ho crec. És molt fort. Estan arribant moltes coses seguides, i estic aprenent a gaudir i estar present. Serà molt emocionant, estem molt contentes. Poder portar l’obra a casa meva és molt important. Aquella primera espurna que es va encendre en aquell teatre el primer cop que vaig pujar a un escenari, ara tornar amb el meu primer projecte professional és molt bonic.

Parlant del teu paper a xarxes. Aquest estiu, com d’altres, animes a gaudir del propi cos i posar-se biquini, un fet que comentes que, a vegades, costa. Com ho vas viure tu i quin va ser el catalitzador que et va ajudar a alliberar-te? M’agrada animar les persones, independentment del seu cos, a viure el seu cos amb llibertat. A l’estiu es disparen molt les pors i inseguretats. Hem de posar en balança si pretenem viure la nostra vida enganxats al que la resta pensarà de nosaltres, a com hauríem de ser… i m’agradaria que tothom fes el click i agafar les rendes de la seva vida. Qualsevol persona mereix gaudir de la vida que té. Ens costa mostrar-nos, anem amb l’escut, preparats pels atacs de la gent. Em vaig adonar que estava perdent la meva vida pendent de persones que no estaven tan pendents de mi i, si ho estaven, parla més d’elles que de mi. O gent que no m’importava.

Quin ha estat el moment o moments més emotiu en el teu paper com a activista? I com a actriu? Rebre un premi a la meva ciutat. Estar a la llista Forbes és increïble, però que t’ho donin a casa… és brutal. I, com a actriu, actuar a Barcelona amb Gordas. Tot i que crec que, quan actuï a Sabadell, serà el més important.

I el més dur? El fet més traumàtic que he viscut a la meva feina va ser un incident de violència grassofòbica i masclista a la presentació del meu llibre. Ara, desenes d’homes continuen agredint-me de forma digital. Allò m’ha canviat. Em manté en estat d’alerta.

Quin és actualment el repte més important que tens per davant? Ara? El pregó. S’han fet apostes a Instagram si aguantaré més de tres minuts sense plorar. I també Gordas a Sabadell.