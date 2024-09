Consulta les afectacions al trànsit i els horaris de l’autobús nocturn gratuït per la Festa Major de Sabadell

Línia N4: La Serra – Can Rull – Els Merinals

HORARIS:

• Sortides del Poblenou i dels Merinals: de 23.00 a 5.00 h, cada 40 minuts.

Sortida del Poblenou:

• C. de Sau, rda. d’Ebre, ctra. de Torre-romeu, Estació Centre, Gran Via, c. de Vilarrúbias, rda. de Zamenhof, c. de Prat de la Riba, av. d’ Andreu Nin, Via Alexandra, c. de Sant Isidor, c. de Juan Valera, ctra. de Terrassa i c. de la Palma (parada del mercat).

Sortida dels Merinals:

• C. de La Palma, c. d’Argentina, c. de Fuerteventura, ctra. de Terrassa, c. de Larra, c. de Sant Isidor, via Alexandra, av. d’ Andreu Nin, c. de Prat de la Riba, rda. de Zamenhof, c. de Vilarrúbias, Gran Via, Estació Centre, ctra. de Torre- romeu, rda. d’ Ebre, c. de Sau i el Poblenou.