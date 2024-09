Com serà el castell de focs de la Festa Major de Sabadell?

El castell de focs (i el posterior concert d’Hotel Cochambre), posaran punt final un any més a la Festa Major de Sabadell. Els artífexs del castell de focs seran els mateixos que l’any passat, l’empresa Pirotècnia Igual, de Canyelles. Un dels seus responsables de l’àrea d’espectacles, Albert Rovira, anuncia que “serà un castell de focs diferent de l’any passat perquè hem canviat l’esquema”. Hi haurà novetats, com llums verds intermitents, que sortiran en forma de pluja suspesa a l’aire que va baixant. Tampoc faltaran a la cita les palmeres, “marca de la casa”, igual que una “bona tronada”. També tindran protagonisme diferents combinacions de colors i noves formes que procuraran que, durant un quart d’hora, tothom qui miri l’espectacle no s’avorreixi ni un segon.

El dinamisme s’aconseguirà gràcies a la digitalització del llançament dels coets, que permet enlairar-ne molts més i molt més ràpid alhora en comparació amb el llançament manual. “Surten de dreta a esquerra ràpidament i fa la sensació que el foc està corrent”, descriu Rovira. Se’n poden llançar quatre o cinc per segon.

El castell de focs serà un continu de pólvora, fins a 250 kg es preveu cremar en el quart d’hora que ha de durar. Per mantenir l’atenció, des de Pirotècnia Igual afirmen que “intentem que el ritme sigui continuat, alegre, que a la gent se li faci curt i ho passi prou bé mirant l’espectacle”.

A part de les novetats ja comentades, hi haurà nous efectes de canvi de color, palmeres que obren en vermell i a mitja obertura canvien a un altre, etc. “Ho hem potenciat molt i dona una vistositat més agraïda”, segons Albert Rovira.

Una cita única

Dilluns a les 22 h. El dia i l’hora del castell de focs no canvia mai i és una data assenyalada per molts sabadellencs, que no es volen perdre l’espectacle i, milers de persones, el van a veure de ben a prop des de l’Eix Macià, ja que és un espai obert i el llançament es fa des del parc de Catalunya. Però no tothom hi pot anar i altres persones el veuen des d’altres punts de la ciutat. Conscients d’això, els responsables de preparar-lo han tingut en compte “que es vegi bé” perquè “sabem que molta gent el veu de lluny”. El castell de focs que es veurà a Sabadell, diuen, és únic, perquè està pensat per la ciutat i, sobretot, pel lloc de llançament que tindrà. Preparar-lo, comenta Albert Rovira, ha suposat una feina de preparació de dos a tres dies, més dos o tres dies més de producció. En definitiva, resumeix, el temps de feina per preparar aquest espectacle de 15 minuts i 250 kg de pólvora aproximadament, és d’una setmana.

Dilluns, per transportar el material pirotècnic a Sabadell, instal·lar-lo i llançar-lo, hi haurà quatre persones treballant tot el dia. L’últim esclat marcarà el final de la Festa Major, Hotel Cochambre podrà pujar a l’escenari per celebrar el final de festa i la Festa Major de Sabadell 2024 haurà arribat al seu final. Per això, però, encara queden moltes hores de gaudi i sabadellenquisme.