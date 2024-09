Alguns consells per gaudir d’un bon Correbars a Sabadell

És una de les festes més multitudinàries que es preveuen aquests dies i és imprescindible tenir en compte algunes recomanacions. Disbauxa i molta festa, però amb precaució! Us deixem quatre consells per a gaudir d’aquesta festa.

1. Una mica d’originalitat

Els organitzadors del Correbars han insistit per activa i per passiva: disfresseu-vos. És el moment perfecte per deixar anar la nostra cara més esbojarrada i, aquest any, la temàtica dona molt i molt de si: Club Super3. Hi ha moltes opcions, de les més clàssiques a les més originals. Atreviu-vos!

2. Calçat còmode

No cal que t’equipis amb el teu kit de senderista, però et recomanem molt que vagis amb un calçat ben còmode i roba (o disfresses) fetes a prova de taques, per si et cau alguna gota de beuratge a sobre!

3. Respecte!

La festa crida a la festa i som molts els que gaudirem del Correbars, de retrobar-nos amb amics i coneguts. És per això que és clau respectar: no cridar en excés, no embrutar els nostres carrers i, per descomptat, respectar tothom.

4. Sense grans excessos!

És una festa per passar-s’ho bé i amb el bon ambient, a vegades cau alguna copeta. Procurem no excedir-nos massa, que després les ressaques són ben dures i queda massa Festa Major per viure-la ennuvolada amb un bon mal de cap. Un truc? Hidratar-nos de valent!