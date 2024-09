La pluja amenaça, però respecta les activitats prèvies al pregó

La pluja ha amenaçat, però ha respectat les activitats prèvies a l’inici oficial de festes: el pregó. El ball de la bobina, amb els més petits com a protagonistes, ha obert una tarda plena de cultura popular al Centre de Sabadell. El guanyador ha estat Eloi Segura. Un fidel i preparat admirador del joc que ja havia estat el millor les dues últimes edicions (2022 i 2023).

Després ha aparegut la pluja, que ha posat en dubte el ball del rodet. No obstant això, la brusquinejada no ha mullat excessivament en un inici el terra i ha permès a Arantza Garcia aconseguir el triomf amb 31 voltes, més d’hora del que és habitual a causa d’una aturada obligada per la meteorologia (no ha pogut fer el minut de voltes). Abans de l’inici de la dansa, s’han llençat les salves en honor a la guanyadora de l’any passat, Sara Garcia, que va fer 65 voltes. Sis salves fortes que feien referència a les desenes i cinc de més fluixes en referència a les unitats. Però han estat quatre, la cinquena no ha sonat, probablement perquè la pólvora s’ha mullat amb la lleugera pluja.

Les salves han estat el punt de partida per a l’inici de la dansa. Un centenar de persones (o una cinquantena de parelles) han gaudit del ball en una plaça de Sant Roc que s’ha anat assecant permetent pujar el ritme al final. Passar per sota el braç dret, fent una volta o les pessigolles han estat algunes de les protagonistes de la tarda durant l’activitat.

El seguici, sota el previst malgrat la lleugera pluja

Paral·lelament, el seguici d’inici de Festa Major ha coincidit amb l’inici de la pluja. Però no ha afectat al seu recorregut. Han començat els trabucaires, donant el tret de sortida al Casal Pere Quart. En el recorregut han passat per alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat com la Rambla, el carrer de Sant Pere, la plaça del Gas o el carrer de Gràcia fins a arribar a la plaça de Sant Roc, on han fet les danses protocolàries.

Han participat diverses colles, figures i bèsties que tindran un paper protagonista en els pròxims dies de celebracions com els Diables de la Creu Alta, que han posat llum i espurna a la cercavila. Els bastoners, les Granotes del Ripoll, els Cavallets, la Mulassa, el Lleó de Sant Fèlix, l’Àliga o els Gegants, que han tancat el recorregut, també han format part de la cercavila. Un inici de festes passat per aigua, però que ha deixat completar pràcticament totes les activitats amb normalitat.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ I VICTOR CASTILLO