Els Figa no volen ser ‘Flawas’ d’un dia

Si l’escena musical catalana és una onada immensa i consistent, els Figa Flawas són a la cresta. I no tenen temps a baixar de la planxa de surf ni un sol instant. En un sol any, 95 concerts. Un cada quatre dies. De fet, han demanat a la discogràfica que no els programi entrevistes per tenir més temps de descans. El grup de Valls ha anat sumant adeptes a la seva música de mica en mica, no ha estat una eclosió inesperada arribar fins a l’èxit actual del disc La calçotada (2024). Un àlbum que en temps de TikTok, paciència breu i concentració deficient té 20 cançons.

Els espera un públic amb un bronzejat lànguid de finals d’estiu. No com la protagonista del que sens dubte ha estat el hit de les vacances, La Marina sta morena, que acumula 8,6 milions de reproduccions i ha batut tota mena de rècords a Spotify. No és, però, el seu tema més escoltat. Precisament aquesta és una de les virtuts del grup, que ho ha petat múltiplement: Solucions i no problemes, Mussegu, Diabla, Toca…

Actuaran després d’Els Catarres, amb qui podrien pujar a l’escenari per interpretar la renovada versió de Jenifer. És un grup veterà que farà 15 anys que ronda el panorama musical. Aquesta és segurament una gesta aspiracional per als Figa, que no volen ser Flawas d’un dia.