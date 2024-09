Mara Jiménez ha captivat totes les ànimes presents a Sant Roc amb la seva història personal. La influencer, activista i actriu sabadellenca, coneguda a les xarxes com a Croquetamente, ha sortit al balcó de l’Ajuntament amb un pregó proper, íntim i encoratjador davant de centenars de sabadellencs aplegats a la plaça.

Jiménez va patir grassofòbia des de jove a l’escola. Ha parlat sense embuts de la seva història de superació i de la seva relació ambivalent amb Sabadell. Durant molts anys, va identificar la ciutat amb aquells “records que volia oblidar”. “La por i la vergonya m’han fet presonera molts anys”, ha admès. Se’n va anar a viure fora i va desconnectar de la ciutat per poder girar full.

El missatge de Jiménez li ha servit per reconciliar-se amb la ciutat, per confirmar que veu Sabadell amb uns altres ulls. “Us vull demanar perdó. Ni tan sols pronunciava el nom de Sabadell allà on anava”, ha confessat.

“Per totes les vegades que em van dir ‘tu, no’, avui soc capaç de dir-me ‘jo, sí’. Sí a la vida, a l’amor propi, a ser jo mateixa i a gaudir de la meva terra com Déu mana”, ha reivindicat donant una lliçó de vida que ha volgut transmetre als més joves: “Us heu de donar el permís per caure, patir, fugir, aprendre, dubtar, estar tristos, enfadats, perdonar… Sempre podreu recordar el camí de tornada a casa, on la vostra història tindrà un lloc”.

Avui ja ha deixat tornar els bons records. La ciutat torna a representar les tardes fent cafès i les orxates a l’estiu amb les amigues, els seus inicis a la Joventut de la Faràndula, i també els primers amors, primers petons i desil·lusions… Els seus records amb els avis i la seva amiga Clàudia, a qui va mencionar. “Ara, si pogués, guardaria cada detall en un cofre. Aquí hi ha la meva gent, els de sempre”. Amb ells viurà aquesta Festa Major, la primera que viu des de fa deu anys.

La creadora de continguts ha fer una menció a part a Can Puiggener, on va créixer, i ha tret pit de la identitat, la història i el comerç de tots els barris. “Som gent de barri, i amb molta honra!”, ha exclamat. També ha parlat de l’origen de la seva família, vinguda d’Andalusia, i ha fet un homenatge extensiu als sabadellencs que van venir a la ciutat des d’altres punts d’Espanya al llarg del segle passat. “Som qui som gràcies a totes les persones que han donat forma a aquesta ciutat”, ha dit Jiménez, tot recordant el passat tèxtil de la Sabadell.

Aquest caràcter plural i integrador no s’ha perdut amb el pas de les dècades, segons Jiménez, que ha tret la seva faceta d’activista: “Sabadell sempre ha estat una ciutat diversa i d’acollida”.

També ha tingut unes paraules per als veïns que han patit o pateixen discriminacions. Ha contrarestat els “discursos incendiaris” de l’extrema dreta amb una defensa a ultrança de les dones, del col·lectiu LGTBIQA+, de les persones discapacitades i amb malalties rares, dels migrants i dels veïns amb familiars en països en conflicte, com Veneçuela i Palestina, unes paraules que s’han celebrat a la plaça amb una ovació i que han coincidit amb el moment en què el regidor de la Crida Oriol Rifer, també present al balcó, ha desplegat la bandera palestina.

Jiménez estrenarà la seva obra de teatre Gordas al festival Parapariures, que tindrà lloc aquest octubre al Teatre de la Faràndula. Consolidarà la seva experiència com a actriu a casa, a la seva ciutat, on creu que hi ha molt talent per explotar. En aquest sentit, va encoratjar tots els joves que vulguin ser artistes que facin el pas i ho lluitin, com va fer ella: “Confia en tu. No tornis a fer-te de petita per cabre allà on altres et volen col·locar. Brilla com tu saps fer-ho”, ha dit emocionada. Un missatge inspirador que ha calat a Sant Roc i que, per cert, ha deixat una primera nit fantàstica de Festa Major.

Espectacle de rock

Després del pregó, l’espectacle Cop de Rock, un producte 100% sabadellenc, ha transportat els grups del rock català a la plaça de Sant Roc. Enguany, l’aposta és un producte 100% sabadellenc i amb música en rigorós directe, amb la presència de catorze cantants i set músics de la ciutat, que ha culminat amb pirotècnia.

Fotografies: Víctor Castillo, David Chao, Juanma Peláez