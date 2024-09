Més d’un centenar de vehicles, entre cotxes i motos, per admirar en la tercera Trobada de clàssics de Sabadell

La nostàlgia i la possibilitat de fer un viatge al passat a través del món del motor són arguments suficients perquè aquesta iniciativa de Motor Club Sabadell sigui un èxit absolut a la Festa Major. Així ha estat en les dues primeres edicions i ara, la tercera també apunta a un rècord de visitants tot i que no es podran exhibir els vehicles que voldrien per una reducció d’espai en el pàrquing del carrer Prat de la Riba del parc de Catalunya aquest dissabte.

El primer any van ser 150 vehicles i enguany seran exactament 102, 96 cotxes i 6 motocicletes. “És una llàstima perquè ens hem vist obligats a tancar l’aixeta de les inscripcions per les limitacions d’espai”, lamenta l’expresident de l’entitat, Jaume Marco. De totes maneres, està convençut que els visitants gaudiran moltíssim de la trobada que ell s’atreveix a qualificar d’”una exposició cultural. Té un atractiu impressionant”, assegura.

Màquines espectaculars

Significa una immillorable oportunitat per compartir l’amor pels vehicles d’una època gloriosa de l’automoció. De fet, l’única condició és que siguin fabricats abans del 31 de desembre de 1999. Per exemple, la moto més antiga serà de l’any 1930. Hi haurà premis pels vehicles més antics, millor restaurats i també els més originals. Tanmateix, es farà un sorteig de regals entre tots els inscrits.

“Ens trobarem màquines d’una bellesa extraordinària”, assegura el Jaume Marco. Com expliquen els organitzadors, no es tracta només d’una trobada dirigida als tradicionals col·leccionistes sinó que permet connectar amb altres apassionats dels vehicles clàssics, persones que comparteixen el mateix sentiment per aquestes peces d’art en moviment.

La concentració donarà el tret de sortida aquest dissabte a les 9 del matí amb la recepció dels vehicles participants que quedaran exposats fins a les 14 hores. Es tracta d’un espai obert en el qual tots els visitants podran gaudir de ben a prop d’aquesta exposició industrial al carrer.

La jornada ofereix altres activitats paral·leles com un servei de Food Truck que permetrà carregar energies i esmorzar mentre s’admiren i es parla dels diferents models. “Si el temps acompanya, estem segurs que tornarà a ser un èxit absolut de visitants”, conclou el Jaume Marco. La màgia encisadora dels vehicles antics tornarà a envair aquest dissabte la zona del Parc de Catalunya. Una cita ineludible pels amants d’aquestes autèntiques joies. Emoció, adrenalina i bon ambient per compartir una experiència molt especial.