Una vaca s’escapa puntualment al barri de Can Deu

Una vaca es va escapar momentàniament aquest passat dijous, 5 de setembre, cap a les 13 h pel carrer de la Prada, al barri de Can Deu. Es tracta d’un animal de la granja de la masia de Can Deu, segons han confirmat fonts de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, que gestiona l’espai.

Les mateixes fonts detallen que els responsables de l’equipament la van treure a pasturar i es va desplaçar ben a prop de l’escola Can Deu i de diversos habitatges, però remarquen que la situació va estar controlada en tot moment, no hi va haver incidents, i la vaca va tornar a la granja en pocs minuts. En ser un animal de granja, no té nom.

 

Vídeo gravat per Antonio Martínez Teruel

Precisament, és la vaca que els infants i adults poden conèixer quan assisteixen a les jornades de portes obertes o activitats que organitza la fundació a la masia, com la que fa setmanes que està prevista per aquest diumenge 8 i dilluns 9 de setembre de 12.30 a 14.30 h; amb accés lliure sense cita prèvia.