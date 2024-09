Aena treballa en una revisió del Pla Director de l’Aeroport

El gestor aeroportuari de l’Aeroport de Sabadell, Aena, treballa en la revisió del Pla Director de l’aeròdrom sabadellenc, aprovat l’any 2001, i que incloïa, entre altres aspectes, una previsió dels espais que necessitava la infraestructura per atendre l’evolució del trànsit aeri, garantint la seguretat i alhora contribuir a l’adequada ordenació del territori ubicat. El document feia previsions fins al 2015, com el nombre d’operacions, els moviments d’aeronaus en hora punta o la necessitat de millorar els accessos per carretera a les instal·lacions. En l’àmbit català, el darrer Pla d’Aeroports, Aeròdroms i Heliports tenia vigència fins al 2015.

Preguntats per aquesta qüestió, fonts d’Aena expliquen que és un tema que està sobre la taula, en el que s’hi treballa, però no volen posar una data. En aquesta revisió, però, sí que s’hi tractaria la possibilitat d’habilitat nous espais per a hangars per a l’arribada de noves empreses, malgrat disposar d’un espai limitat. Alhora, amb la construcció del Portal Sud, confien que ajudi a generar encara més atracció en la infraestructura aeroportuària.

Des de la Cambra de Comerç, amb qui fa uns mesos van mantenir una trobada amb el director de l’Aeroport de Sabadell, Carlos Gallardo, es mostren “optimistes” en què les intencions d’Aena arribin a bon port, i celebren la pròxima obertura del Portal Sud: “És una infraestructura que no l’hem valorat mai prou, de gran importància i, que ara, amb els nous accessos ha d’ajudar a millorar la competitivitat de les empreses, també les del sector aeronàutic, i generar l’espai idoni per fer realitat el clúster aeronàutic de Catalunya”, apunta el president de la comissió d’urbanisme, infraestructures i transport, Pere Puig, qui celebra “un cert arrenglerament” entre l’administració local, autonòmica i estatal, clau “per a les infraestructures que necessitem”.