Itineraris per conèixer Sabadell de ben a prop

Tant el museu d’Art com el d’Història i, enguany, el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya organitzen diferents itineraris guiats per conèixer edificis i espais singulars de la ciutat.

El modernisme a Sabadell

La primera cita la proposa el Museu d’Art amb l’itinerari El modernisme a Sabadell. El punt de trobada és aquest dissabte, 7 de setembre, a les 10 h davant de l’hotel Suís, al carrer de l’Estació, 71. Aquest edifici ja és un dels exemples que es comentaran durant la trobada, igual que d’altres que es troben ben a prop, amb el carrer de la Indústria com a gran exponent del modernisme a la ciutat. Es farà un reconeixement dels trets característics de l’arquitectura, la decoració i el context sabadellenc de l’època modernista a través de la visita i l’anàlisi de les obres clau conservades al centre històric de la ciutat.

Sabadell vist pels seus artistes

En aquest cas, es proposa un itinerari guiat pel riu Ripoll fins a la capella de Sant Nicolau. També l’organitza el Museu d’Art i el punt de trobada serà diumenge, 8 de setembre, a les 10 h, a la Torre de l’Aigua (carrer de Francesc Izard). La sortida servirà per descobrir les característiques del gènere del paisatge per mitjà de la mirada de pintors sabadellencs, fent-ho des de l’entorn en el qual observen la ciutat.

Històries del carrer

Tant diumenge 8, a les 11 h, com dilluns 9, a les 18 h, les Històries de carrer consistiran en una passejada pel centre de la ciutat per escoltar esdeveniments curiosos que ens parlen del caràcter sabadellenc d’altres èpoques i costums. Dit d’una altra manera, permetrà als assistents conèixer com vivien els sabadellencs anys enrere. La sortida es farà des del Museu d’Història. Cal inscripció prèvia trucant al 93 727 85 55.

Els centres de Sabadell. Evolució de l’actual centre simbòlic de Sabadell. Entre la porta de Barcelona i el portal de l’Àngel.

Enguany, la delegació del Vallès del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) se suma a la celebració de la Festa Major i, especialment, de la capital de la cultura catalana. Una de les activitats que proposa el COAC és aquesta visita que permetrà saber com era i com s’ha transformat urbanísticament el centre de la ciutat. La sortida es farà dilluns, dia 9, a les 10 h des del Museu d’Art, al carrer del Doctor Puig, 16.

El cementiri de Sant Nicolau

Dilluns, dia 9, d’11.30 a 13 h es farà un itinerari per conèixer el cementiri de Sant Nicolau, les seves característiques i el patrimoni que inclou.