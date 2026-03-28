La fusta, un valor a l'alça en la construcció d'habitatges

La construcció d’habitatges amb estructura de fusta és cada vegada més present a la nostra ciutat, principalment amb habitatges unifamiliars. L’arquitecte sabadellenc Carles Anton, per exemple, n’està aixecant una a Sabadell, i apunta que és una solució que destaca sobretot per la sostenibilitat i la rapidesa constructiva, ja que es prepara a taller i es munta en sec a l’obra un cop els fonaments estan a punt. “És un procés molt més controlat, ràpid i no supeditat a improvitzacions de l’obra més clàssica”, destaca Anton. A banda, es té en compte la sostenibilitat, perquè el sector defensa que construir amb fusta comporta emetre menys emissions contaminants com el CO2, ja que els materials de producció requereixen menys recursos d’energia, per exemple, en comparació amb l’acer o el formigó.
Tanmateix, l’arquitecte sabadellenc subratlla que la fusta aconsegueix el mateix aïllament que el sistema tradicional amb menys capes. En la casa de les imatges que acompanyen l’article, s’han utilitzat principalment panells de fusta contralaminada (CLT) i, en el sostre, entramat lleuger, excepte en el garatge per una qüestió d’aïllament i càrregues. “En tres setmanes teníem la casa muntada i amb la mínima protecció per la pluja”, rebla Carles Anton. En aquest cas, s’ha optat per deixar la fusta a la vista, tot i que això no sempre és així i hi ha casos en què es revesteix de tal manera que passa molt desapercebuda.
Fusta 360
Amb l’objectiu de donar a conèixer el sistema constructiu amb fusta i fomentar la incorporació d’estudiants i professionals en el sector, el Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca ha celebrat aquest mes de març les segones Jornades Professionals de la Fusta 360. La presidenta de l’entitat gremial, Marta de Castro, va destacar que la fusta és un “material natural renovable i amb enorme potencial per donar resposta als reptes ambientals del nostre temps”. De Castro va animar el sector a treballar plegats (fusters, interioristes, arquitectes, etc) per avançar en “models més sostenibles i respectuosos amb el planeta”.
La jornada va comptar amb una ponència de Víctor Colorado i Albert García, de la constructora d’habitatges amb fusta CocoHomes, que van destacar la necessitat d’apostar per la formació per garantir la mà d’obra d’ara i del futur. En una segona ponència, David Masachs, de Grup Boix (especialitzat en fusta), va posar el focus en la importància de dur a terme una gestió forestal adequada que sigui sinònim d’aprofitar i donar valor a la fusta. “Tenim un excés de massa forestal i només recordem el bosc quan a l’estiu hi ha grans incendis i es crema”, va insistir Masachs. El sabadellenc Genís Roca va oferir una ponència sobre intel·ligència artificial aplicada a la fusta.