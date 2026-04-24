De Sabadell al món: dos reconeixements a l'arquitectura de Vallribera Noray Arquitectes

La casa 103RAV de Vallribera Noray Arquitectes ha estat distingida en els premis Archello Awards 2025, concretament pel reconeixement del jurat en la categoria House of the Year (urban)-Small. A banda, un altre projecte dels sabadellencs Llorenç Vallribera Farriol i Aleix Gil Noray, la casa 130AUS, ha estat inclosa a la plataforma Shift, dedicada a mostrar projectes d’arquitectura i urbanisme conscient amb el territori on s’ubiquen.
Llorenç Vallribera destaca que els premis Archello són d’Amsterdam (Països Baixos), mentre que Shift se situa a Stuttgart (Alemanya) i, per tant, “el bonic és que es tracta d’un reconeixement de gent que no ens coneix”, perquè el despatx no hi ha presentat candidatura sinó que han estat seleccionats. Tanmateix, remarca que “les dues plataformes fan èmfasi en la sostenibilitat i la transició a construccions més respectuoses amb el medi ambient”. Una idea alineada amb la filosofia del despatx vallesà que es basa en què “fem cases belles, confortables, eficients i saludables”.
En el cas de la casa 103RAV, es caracteritza per replantejar l’esquema tradicional. Està situada en una parcel·la curta, però no per això es vol renunciar a tenir un espai exterior ni a incorporar la màxima llum i ventilació natural.
Tenint-ho en compte, els arquitectes van optar per situar el pati al mig de la casa, de manera que s’integra al centre de l’immoble i totes les seves estances s’obren a aquest espai central. Entrant a la casa des de carrer, com que no hi ha aparcament hi ha un primer espai obert que serveix, per exemple, per deixar-hi bicicletes o cotxets o fer-lo servir d’espai d’emmagatzematge. Les obertures de la façana, mitjançant la composició dels maons, permet l’entrada de llum natural.
A continuació, separada amb una altra paret de maó amb obertures, bany de cortesia i cuina-menjador. L’amplada de la casa, 5,35 m (i 16,5 m de llarg), permet que a una banda del pati s’ubiqui l’escala i el passadís que connecta els dos edificis que conformen la casa. Un connector cobert i que pel lateral es pot obrir i tancar segons com es desitgi a cada planta, la qual cosa permet ventilar a l’estiu i tancar per mantenir l’escalfor a l’hivern.
En planta baixa, a l’altra banda hi ha la sala d’estar. Al primer pis, dues habitacions, un estudi i bany. I, al segon, de moment, dues grans terrasses que es podrien convertir en noves estances si es decidís en un futur.
En el cas de la publicació de la casa 130AUS a la plataforma Shift, Vallribera la posa en valor perquè prové d’una iniciativa de la DGNB (Consell Alemany per a la Construcció Sostenible) i la Universitat Tècnica de Múnic.