Una franja de llum natural al sostre: la clau per guanyar il·luminació en una casa anglesa

En 21 metres de longitud en planta baixa d’una casa anglesa, pots trobar a faltar llum natural a la part central perquè la que entra pel pati potser no és suficient. Solucionar-ho és un dels reptes habituals amb què es troben arquitectes sabadellencs, com en aquest projecte de Cos Arquitectes, el despatx de Ferran Martori i Berta Fusté. En la rehabilitació d’aquest habitatge de Sabadell van optar per una solució que ja havien emprat una altra vegada: obrir una franja de llum natural horitzontal al primer pis –al punt on comença la terrassa–, que coincideix amb la part central de la planta baixa. “Permet tenir encara més il·luminació natural a la zona de la taula i cuina i crea una atmosfera molt particular”, destaquen els autors del projecte.
La casa Salut està orientada a nord-oest i, en planta baixa, compta amb tres entrades de llum natural: la que prové directament del pati; la que genera la franja horitzontal i, finalment i com es duu a terme sovint en aquest tipus de cases, la que prové de l’entrada de llum que hi ha a la coberta de la caixa d’escala. Una escala que actua com a xemeneia de ventilació perquè l’obertura de la part superior és practicable i, a banda, l’escalfor puja i també surt per les finestres del primer pis.
Una escala catifa
A la planta baixa, el mobiliari s’adapta a la discontinuïtat del sostre provocada per l’entrada de llum. “El disseny d’un emmagatzematge a mida al llarg de la paret mitgera permet resoldre d’una forma discreta i econòmica la geometria irregular d’aquesta paret”, destaquen Martori i Fusté. Al primer pis continua l’estratègia per aconseguir que la llum de la teulada “arribi d’una forma real i nítida fins a baix de tot”. Aquí, doncs, el que han fet és desplaçar cap a un costat el primer tram d’escala que connecta amb l’altell del sota coberta per crear un canal més vertical per on passa la llum. I, al replà del primer pis, entre l’escala i la paret mitgera els arquitectes han deixat una petita obertura longitudinal que també contribueix a conduir la llum natural cap a la planta baixa L’escala vol reproduir l’efecte d’una catifa, però aquí es tracta d’una xapa fina plegada de color verd, construïda sobre un volum que en el primer tram serveix per crear un espai d’emmagatzematge i, sota el segon tram, ja a una major alçada, queda el bany de la planta baixa, fet amb microciment i fusta natural de pi.
La façana posterior de l’habitatge té dues funcions. A la planta baixa es prioritza el vidre per facilitar l’entrada de llum i la connexió entre l’interior i l’exterior. Al primer pis, la façana es reclou més. Des de l’habitació principal s’accedeix a la terrassa, on hi ha la instal·lació d’aerotèrmia en un costat i una petita zona de neteja i safareig a l’altra. El conjunt queda tancat addicionalment per persianes alacantines.