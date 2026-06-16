Escola Serra, un centenari que es viu amb el cor

En un gest tan inesperat com emocionant, l’escola Serra ha decidit celebrar el seu centenari posant al centre aquells que sempre han estat la seva veritable raó de ser: els seus alumnes. Cent anys d’història no es compleixen cada dia, i l’escola ha optat per commemorar-ho d’una manera que ja està deixant empremta en centenars de famílies.
Lluny d’actes formals o discursos interminables, el Serra ha apostat per regalar experiències inoblidables. Al llarg d’aquest curs, tots els alumnes han estat sorpresos amb sortides especials adaptades a la seva edat: els més petits han gaudit d’un dia ple de rialles i jocs en un chikipark, els mitjans han viscut la màgia del Tibidabo i els més grans han sentit l’adrenalina de Port Aventura. Tot plegat sense cap cost per a les famílies, com una manera de retornar la confiança dipositada durant generacions.
La iniciativa no només ha despertat somriures entre els estudiants, sinó també una profunda emoció entre pares i mares, molts dels quals van ser alumnes del mateix centre. “És increïble veure com cuiden cada detall i com fan sentir especials els nens”, comentava una mare a la sortida de l’escola, encara sorpresa.
Des de la direcció ho tenen clar: aquest aniversari va de mirar al passat, però sobretot de celebrar el present i projectar el futur. “Els alumnes són els protagonistes d’aquests cent anys. Tot el que som, ho som gràcies a ells, i espereu, que encara no s’ha acabat el curs i queden més sorpreses”, explica la directora.
En temps en què les presses manen i els gestos sovint es queden en la superfície, iniciatives com aquesta recorden que l’educació també es construeix des de l’emoció, la il·lusió i el compromís real amb les persones. L’escola Serra no només celebra un segle d’història: està creant records que els seus alumnes portaran amb ells tota la vida.