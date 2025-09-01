Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles: consulta la teva quota i quan l’has de pagar

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat la llista definitiva corresponent a l’exercici 2024 de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2.
A partir de l’1 de setembre, les persones titulars d’un o més vehicles poden consultar les seves dades i la quota que han de pagar a la seu electrònica de l’Agència, a través d’El meu espai ATC atc.gencat.cat/espai-atc, amb identificació digital (IdCAT Mòbil o un altre certificat digital). Per consultar un únic vehicle, hi ha disponible un accés bàsic amb NIF i matrícula, sense necessitat d’identificació digital.
Dates clau de pagament
Vehicles amb el pagament domiciliat abans del 15.07.2025: el càrrec es farà el dia 20.11.2025.
Vehicles que no han domiciliat el pagament abans del 15.07.2025: el termini de pagament voluntari sense recàrrecs és de l’1.09.2025 al 20.11.2025.
Com es pot pagar?
A partir de l’1.09.2025, es pot pagar accedint a la consulta de la llista de vehicles des d’El meu espai ATC, amb identificació digital.
Si només cal pagar un únic vehicle, hi ha l’opció de fer el pagament accedint amb la matrícula i el NIF del titular.
També es pot pagar amb la carta de pagament que s’enviarà al domicili de tots els titulars de vehicles amb quota a pagar.
Canals de pagament (amb targeta, càrrec en compte o Bizum):
Per internet
- El meu espai ATC: atc.gencat.cat/espai-atc
- Seu electrònica: atc.gencat.cat/pagament
- Codi QR de la carta de pagament
Per l’app
- Aplicació mòbil de l’ATC
Per telèfon
- 012 (només amb targeta)
- 93 551 51 51, servei L’ATC us truca
Presencialment
- Entitats financeres col·laboradores: atc.gencat.cat/bancs
- Oficines de Correus, per gir postal (amb cost)
- Oficines de l’ATC: atc.gencat.cat/oficines
La data límit de pagament és el 20 de novembre del 2025.
Qui ha de pagar l’impost?
Han de pagar l’impost les persones físiques i jurídiques que durant l’any 2024 han tingut el domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). En concret, hi estan subjectes els turismes i motocicletes amb unes emissions de més de 120 g/CO2 per km i les furgonetes amb emissions de més de 160 g/CO2 per km.
També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2024, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.
Qui no hi està subjecte o n’està exempt?
No estan subjectes al pagament els vehicles 100 % elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).
N’estan exempts els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100 % de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars dels vehicles que no superin els 6 euros de quota a ingressar.
Cal destacar que, si s’ha domiciliat el pagament de l’impost abans del 15.07.2025, s’obté una bonificació del 2 % de la quota.
On va la recaptació?
L’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles és un tribut verd, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per lluitar contra el canvi climàtic. Grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes pel seu impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de les persones.
La recaptació es destina íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural, i retorna a la ciutadania a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, fer front a la vulnerabilitat en àmbits com l’agricultura i les zones litorals, i impulsar la recerca i la innovació amb ajuts a universitats, ens locals i empreses. La informació sobre els projectes en què s’inverteix l’any 2025 es pot consultar al web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
Canals d’atenció
- Seu electrònica de l'ATC. Tota la informació sobre l’impost i assistent virtual: atc.gencat.cat/impostco2
- El meu espai ATC. Consulta de dades, domiciliació, pagament i al·legacions: atc.gencat.cat/espai-atc
- Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
- L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.
- Oficines de l’ATC.
Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.