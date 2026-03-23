Un sabadellenc crea Animal Swipe: "Les entitats que es dediquen a tasques altruistes tenen problemes per tenir recursos econòmics”

L’emprenedor Marc Orcera ha impulsat el projecte Animal Swipe, una xarxa social híbrida pensada tant per a persones com per a animals, però amb un objectiu que va més enllà de la simple interacció: generar un impacte positiu en la societat.
La iniciativa tecnològica destina una part dels beneficis a protectores i refugis d’animals, amb la voluntat de contribuir a la tasca constant d’aquestes entitats, sovint amb dificultats per obtenir recursos econòmics. En aquest sentit, el sabadellenc Orcera explica que “fa anys que veig que les entitats que es dediquen a tasques altruistes tenen problemes per tenir recursos econòmics”, una realitat que el va empènyer a crear el projecte.
Informàtic i programador amb 14 anys d’experiència, va decidir deixar la seva feina l’any passat per dedicar-se plenament a la iniciativa. Defensa que, tot i que la idea pot semblar evident, fins ara no s’havia materialitzat en una plataforma concreta: “No és cap idea que ningú no pogués pensar, però és cert que no hi era”.
El fundador també reflexiona sobre l’ús actual de les xarxes socials i el potencial de transformar-lo en una eina amb valor social: “La societat perd molt temps amb les xarxes socials; doncs ja posats, que es pugui aportar alguna cosa de valor”. En aquest sentit, assegura que Animal Swipe vol contribuir a un canvi de mentalitat: “És una iniciativa privada que vol aportar a la societat, amb l’objectiu de ser, entre tots, menys avariciosos”.
La plataforma es va llançar a principis d’any i ja compta amb uns 140 usuaris. Orcera hi ha invertit un capital inicial de 30.000 euros i ja ha començat a establir col·laboracions amb entitats com SOSGolden, a la qual s’ha fet una primera aportació de 200 euros. “Ja estem en contacte per establir llaços i hem fet una primera dotació”, apunta.
A més de la seva vessant solidària, Animal Swipe incorpora una funcionalitat de servei públic rellevant: un sistema d’alertes per codi postal. Aquesta eina permet enviar notificacions immediates als usuaris d’una zona determinada —fins a quatre codis postals— en cas de pèrdua o troballa d’un animal. “És una xarxa social híbrida amb un sistema d’alertes que permet notificacions per codis postals, tant per a un animal perdut com trobat”, explica Orcera.
Segons el seu impulsor, des de la crisi econòmica s’ha produït un canvi d’hàbits: “Fa anys, amb la crisi, la gent, en lloc de tenir fills, va decidir tenir animals de companyia”, una tendència que, al seu parer, reforça la necessitat de crear eines i serveis pensats per a aquest col·lectiu.