BMC Global & Promoviatges arriba al quart de segle amb una facturació de 100 milions d’euros

L’agència de viatges BMC Global & Promoviatges celebra aquest 2025 els seus vint-i-cinc anys de vida, arribant al quart de segle sent una referència a Catalunya en els viatges d’empresa. “El camí el vam començar set persones amb una idea molt clara: que la clau serien els valors. Valors com la proximitat, el compromís, l’honestedat i la passió per fer les coses ben fetes. Una empresa, al final, és la suma de les persones que en formen part”, explica el CEO de l’agència, Jordi Osuna.

La companyia va tancar el 2024 amb una facturació de 90 milions d’euros, un 9% més respecte al 2023. El seu fundador i president, Josep Figuerola apunta que l’empresa tancarà l’any amb una facturació de 100 milions d’euros. L’aposta pel departament Business Travel, centrat en viatges de negocis personalitzats, i que representa el 70% de l’activitat, ha estat clau. “Alguns dels sectors que treballem són el farmacèutic, automobilístic, electrònic, alimentació o moda”, assenyala Figuerola.

Una altra part del negoci se centra en el MICE, el turisme corporatiu a mida per a conferències, incentius i networking de les empreses. Són “experiències memorables, que connecten emocionalment amb el client”, destaca el president de la companyia.

Acte a la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Per celebrar el quart de segle de vida, recentment BMC Global & Promoviatges va celebrar l’aniversari amb un acte a la seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. La vetllada va aplegar més de 140 persones entre treballadors, clients, proveïdors i col·laboradors. El cuiner Nandu Jubany es va encarregar de l’àpat i la pianista sabadellenca Laura Andrés i la violinista Roser Loscos van oferir un concert als presents.