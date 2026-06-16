Banc Sabadell reforça la seva aposta per la inversió en línia

Banc Sabadell ha llançat el seu nou Sabadell Broker, una plataforma de contractació en línia renovada que suposa un salt qualitatiu en l'experiència d'inversió per a clients particulars i empreses. Aquesta eina, presentada a la Borsa de Madrid, consolida la proposta del banc en l'àmbit dels mercats financers, combinant tecnologia, anàlisi experta i accés global en un únic entorn digital.
A l'acte de toc de campana d'honor hi han assistir el director general de Banc Sabadell i director de Banca Corporativa, Cristóbal Paredes; el director de Contractació, Custòdia i Anàlisi de l'entitat, Javier Benzo; el vicepresident de BME, David Jiménez-Blanco; I més de 100 clients de SabadellUrquijo Banca Privada.
Sabadell Broker es posiciona com una eina clau dins de l'estratègia de l'entitat, amb un model d'operativa majoritàriament en autoservei i accés a més de 5.000 accions i ETF als principals mercats nacionals i internacionals. "Amb el nou Sabadell Broker fem un salt qualitatiu per situar el client, si així ho desitja, al centre de la decisió d'inversió, oferint-li eines professionals, informació d'alt valor i una experiència digital de primer nivell. El nostre objectiu és que qualsevol client pugui prendre decisions més informades i amb més autonomia", ha assenyalat el director de Contractació, Custòdia, i Anàlisi de Banc Sabadell, Javier Benzo.
La nova versió d'aquesta eina introdueix una evolució integral de la seva proposta, incorporant serveis d'alt valor afegit i millorant significativament la usabilitat de la plataforma. Entre les seves principals novetats destaca la integració de BS Anàlisi, l'equip d'anàlisi dels mercats financers de l'entitat, i la informació d'una eina que analitza milers de dades financeres de múltiples fonts i les transforma en informació clara, estructurada i fàcil d'interpretar, perquè els inversos puguin prendre millors decisions d'inversió i amb més confiança. "A BME estem molt a favor de la plena incorporació dels particulars als mercats de capitals, i coincidim amb Banc Sabadell que l'accés a la informació i a l'anàlisi és una peça determinant per aconseguir-ho", ha subratllat el vicepresident de BME, David Jiménez-Blanco.