La Cambra presenta 6 microinfraestructures estratègiques a Territori

La Cambra de Comerç de Sabadell, encapçalada pel president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport, Pere Puig, ha presentat recentment un recull de sis microinfraestructures estratègiques per a la demarcació, en una reunió ab el Secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el responsable de coordinació de projectes de la secretaria, Albert Palomo. Aquestes actuacions responen a les necessitats urgents de millora de la mobilitat i del desenvolupament econòmic del territori.
Algunes de les actuacions ja es troben en fase de licitació, i la Cambra ha insistit en la necessitat de resepctar els terminis d'execució epr solucionar els greus problemes de saturació viària. Altres propostes han estat ben acollides pel Departament de Territori, que ha manifestat la voluntat d'estudiar-les i portar-les a terme.
Les 6 microestructures presentades:
- Desdoblaments de carrils a l'enllaç AP7 amb B30 (Barberà del Vallès).
- Passera a l'estació de Rodalies Renfe Sabadell Sud cap al polígon i aeroport.
- Millora del traçat i capacitat de la C-1415a (Castellar-Sentmenat-Caldes).
- Millora del traçat i capacitat de la C-155 (Sabadell-Polinyà-Palau fins a la C-59)
- Desdoblament del carril lateral de la C-58 (Sant Pau de Riu-sec fins a Sabadell Sud)
- Descongestió de la Plaça de l'Estació a Sant Quirze (C-1413a des de Molins de Rei)
Aquestes vies, especialment la C-155 i la 1-1415a, assumeixen actualment la funció del Quart Cinturó, tot i no estar preparades per oferir la capacitat ni la seguretat necessàries.
Un territori clau per a Catalunya
El Vallès Occidental representa el 12% de la població catalana i l'11,9% del PIB autonòmic, sent la segona comarca amb més pes econòmic després del Barcelonès. A més, és un node logístic estratègic dins del Corredor Mediterrani i concentra el 17,64% dels desplaçaments de la província.
La Cambra defensa que aquestes actuacions són essencials per millorar la competivitat empresarial, reduir la sinistralitat, minimitzar les emissions contaminants i optimitzar els temps de desplaçament.
El Departament de Territori i la Cambra han acordat una nova reunió a començaments de 2026 per fer seguiment de les propostes a la Cambra de Comerç de Sabadell.