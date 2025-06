Cloenda de rècord del programa de Coneixement d’Oficis de Sabadell

Un total de 215 alumnes de 19 centres educatius de Sabadell han participat aquest curs en el programa Coneixement d’Oficis, una iniciativa municipal que vol acostar els joves a oficis amb demanda al mercat laboral mitjançant tallers pràctics. El projecte, que enguany ha arribat a la seva 24a edició, es va cloure ahir amb un acte de reconeixement a l’alumnat, professorat i entitats col·laboradores a l’auditori de Fira Sabadell. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va aprofitar la jornada per agrair la tasca dels docents, gremis i entitats al darrere la iniciativa i va enviar un missatge als estudiants: “Nosaltres us donem instruments per agafar el control i que pugueu decidir i treballar en allò que us agrada”.

Adreçat a estudiants de 4t d’ESO i educació especial, el programa ofereix formació pràctica en àmbits com la fleca i pastisseria, metall, automoció, energies renovables, cuina i restauració, fusteria, indústria 4.0 o atenció sociosanitària. Les sessions es duen a terme setmanalment en espais com el Vapor Llonch, Cal Molins i el Parc Central, i s’integren dins l’horari escolar amb un total de 80 hores lectives.

La participació d’enguany ha estat la més elevada fins ara, tant pel nombre de centres com d’alumnes implicats. En total, des de l’inici del projecte hi han passat 3.481 joves de diversos instituts de la ciutat.

Segons dades municipals, un 84% dels participants en el programa continua la seva trajectòria acadèmica o s’incorpora al món laboral després de la seva participació. Aquest seguiment es fa sis mesos després de completar l’activitat. Des del consistori es considera que aquest model pot ajudar a prevenir l’abandonament prematur dels estudis i a orientar els joves en la definició del seu futur professional.

Un dels punts forts del projecte és la implicació directa d’associacions i gremis, com el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Flequers o el Gremi de Mobilitat.