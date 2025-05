Elisenda Pascual (Cercle Sabadellès 1856), millor gestora catalana de l’any

La gerent del Cercle Sabadellès 1856, Elisenda Pascual, ha estat escollida la millor gestora de Catalunya per l’Associació Catalana de Gestió Esportiva de Catalunya (ACGEP), en el marc de la IX edició dels Premis Catalunya, celebrats a Manresa.

Un reconeixement “inesperat”, però no per això rebut amb menys “il·lusió”, per una persona a qui li “encanta” la seva feina, “La clau de l’èxit és comptar amb la gent de la casa, transmetre la meva manera de treballar on la implicació és clau, com també ser flexible amb la gent que em correspongui. L’equip de treball és clau i per això també potenciem la formació dels treballadors. Som una empresa de serveis i la gent ve a desconnectar”, explica Pascual.



Pascual, natural de Barcelona, va aterrar al Cercle fa prop de set anys, aleshores sota la Junta Directiva presidida per Jordi Andreu, després de passar per diversos clubs –Club Esportiu Mediterrani, Club Natació Molins de Rei i Club Natació Sant Andreu–, al llarg dels prop de vint anys de professional. “Fa divuit anys, en el món de l’esport no hi havia dones. Vull agrair al Cercle Sabadellès 1856 quan va decidir fitxar-me, perquè tot i estar embarassada de quatre mesos, en una posició com la que m’havia d’incorporar, el club em va demostrar molt amb els seus valors. Aleshores, els homes no tenien els permisos de paternitat d’avui dia. Ho tenien més fàcil”, explica Pascual.



“Hem capgirat la gestió econòmica"

D’entre els diversos èxits dels quals la gerent del Cercle Sabadellès 1856 se’n sent especialment orgullosa, a part d’haver “dinamitzat” el club, és el control econòmic implantat des de l’arribada de la Junta Directiva presidida per Joan Carles Riba. “Hem fet un gran tàndem amb el Joan Carles i juntament amb el Josep Lluís Llusià —vicepresident econòmic—. Hem capgirat la gestió econòmica en tots els sentits, i ara tenim un control pressupostari de totes les partides”, defensa Pascual.