Els empresaris del Vallès volen exportar més en tren: "No és una opció, és una necessitat"

Els empresaris de Sabadell i del Vallès volen fer créixer el comerç nacional i internacional amb el tren. Així ho han manifestat en una trobada organitzada per la Cambra de Comerç de Sabadell sobre la futura terminal logística de la Llagosta (Vallès Oriental). La taula de treball ha tingut lloc aquest dimarts i ha comptat amb la presència del president de l'entitat, Ramon Alberich; el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el director de Serveis Logístics d’Adif, Luis Moreno Espí.

La terminal ferroviària de la Llagosta es posarà en marxa a finals de 2025. La previsió d'Adif és que el gruix principal de les obres acabi al juliol i que entri en servei sense esperar el viaducte ferroviari, que va amb retard. El president de la comissió d’Infraestructures de la Cambra, Pere Puig Ysern, considera que la infraestructura respon a una necessitat urgent perquè les empreses del Vallès guanyin competitivitat. “El transport logístic per tren té un cost més baix, és sostenible i ens aportarà més rendibilitat en un mercat global”, ha exposat. “Moure tones per tren i no per carretera no és una opció. És una necessitat”, ha afegit.

La Llagosta esdevindrà la base logística per a les empreses del Vallès i de la conurbació de Barcelona, com a extensió de Can Tunis i del Port de Barcelona. Serà una llançadora per rebre i enviar productes a la resta d’Espanya i d’Europa, sent la primera d’aquestes infraestructures a Catalunya i una de les set previstes a l’Estat. Es calcula que, en els primers anys, hi haurà 20 trens al dia, el 75% amb destinació internacional, cosa que equival a la càrrega diària d’uns 1.000 camions.

La terminal ferroviària tindrà vies per encabir trens de 140 metres de llarg i, per tant, tindrà una capacitat per a combois que puguin transportar fins a 40 contenidors. Els camions podran accedir-hi per carregar i descarregar des de la C-17, on s’està treballant en un nou accés viari. També estarà a prop d’altres eixos de transport com l’AP-7, la C-33 i la C-58.

El repte: rellançar les exportacions

Catalunya va tancar el 2024 amb 100.132 milions d’euros en vendes a l’exterior, segons les dades publicades pel Ministeri d’Economia. Continua sent la comunitat autònoma més exportadora de l’Estat, però mostra un cert estancament: les vendes a l’exterior van baixar un 0,5% en un any, la primera caiguda des de la pandèmia.



Actualment, només un 2,6% de les mercaderies de Catalunya es desplacen en tren, mentre que la resta (97,4%) ho fa per carretera, cosa que provoca llargues cues de camions als principals corredors del país, com l’AP-7, l’A-2 i la C-58. Alberich considera que, en aquest context, el node logístic servirà per donar una nova sortida al comerç exterior català i vallesà. “El transport ferroviari té un gran potencial”, ha afirmat el president de la Cambra de Sabadell.

L’escàs ús del tren per traslladar mercaderies afecta tot l’Estat. Adif pretén incrementar aquest mode de transport fins al 10% l’any 2030, segons Moreno Espí.

A l’espera del corredor mediterrani

La gestora ferroviària Adif està executant les obres de l’alta velocitat entre Catalunya i el País Valencià, alguns trams amb ample internacional i d’altres amb la incorporació d’un tercer carril. La darrera previsió és que el corredor mediterrani entre València i la frontera francesa estigui en funcionament l’any 2027.

“El corredor mediterrani ha d’estar al centre de la política davant una demanda logística creixent”, sosté Puig Ysern. Manel Nadal ha anat un pas més enllà i considera que també cal potenciar els corredors de l’Ebre i cap a la resta d’Europa, en un context de rearmament. “Tots els projectes ferroviaris europeus estaran pensats en clau militar. És una oportunitat”, assegura.

Nadal reivindica les inversions en nodes logístics previstes per la Generalitat a l’Empordà, el Penedès, l’Ebre i la plana de Lleida, per aconseguir una “xarxa ferroviària” i fer-ho a través de la iniciativa pública, però amb una gestió privada o publicoprivada.