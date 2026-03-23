Els ingressos per càpita creixen un 5,35% de mitjana a Sabadell

Sabadell continua per sota la mitjana catalana en l’índex socioeconòmic territorial (IST), que concentra en un sol valor la informació de sis indicadors –2 de situació laboral, 2 de nivell educatiu, 1 d’immigració i 1 de renda–. Amb un valor de referència per a Catalunya igual a 100, la ciutat té un índex de 97,5, igual al del 2022, i lleugerament superior al del 2021 (97,2), segons les dades d’Idescat publicades dimecres passat referents al 2023.
A la ciutat, respecte de les dades de l’any anterior –2022– els ingressos per càpita van créixer, de mitjana entre les 22 agrupacions censals –unitats territorials amb un màxim de 20.000 habitants–, un 5,35%, fins als 14.787 euros.
Al barri de Gràcia –Sabadell, 18–, la variació anual va ser de 1.146 euros (+7,05%), fins als 17.408 euros, mentre que l’agrupació censal que ha viscut un creixement més moderat va ser la Creu Alta Oest - Eix Macià –Sabadell 8–, passant dels 17.825 euros de renda mitjana per habitant als 18.744 euros anuals (+5,16%). Amb les darreres dades, la renda mitjana dels sabadellencs a l’agrupació censal Sabadell 1 (Centre, Ajuntament-Maristes) són els que tenen uns ingressos per càpita anuals més elevats (22.238 euros), que contrasten amb els dels habitants de Can Puiggener (9.855 euros), tot i una variació interanual positiva (+6,91%).
Per indicadors, en un 40,9% de les agrupacions censals, més d’un 70% dels habitants estan ocupats –de 20 a 64 anys–, però en més del 50% de les 22 agrupacions censals hi ha, com a mínim un de cada deu treballadors amb baixa qualificació –habitant que cotitza al grup 10, peó–: mentre a Can Llong-Castellarnau hi ha un 78,6% de la població ocupada i un 7,0% dels treballadors amb baixa qualificació, a Can Puiggener pràcticament el 50% dels habitants no treballa (47,2%) i un de cada quatre és de baixa qualificació (24,8%).
En clau comarcal, Matadepera és el municipi amb més de 500 habitants que l’any 2023 va tenir l’índex socioeconòmic territorial més alt de Catalunya (129,9), amb una renda mitjana per habitant anual de 26.720 euros, seguit de molt a prop per Sant Cugat, amb un IST de 123 i un ingrés per càpita de 24.748 euros.