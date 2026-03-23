Moventia i el RACC, els protagonistes a la taula rodona de la Cambra de Comerç

El president de Moventia, Josep Maria Martí, i el director de l'àrea de mobilitat del RACC, Cristian Bardají, seran aquest pròxim dimecres (9.15 h) a la Cambra de Comerç de Sabadell per debatre sobre la mobilitat en un context sostenible, en què analitzaran l'evolució del model de mobilitat, la transformació energètica i la innovació tecnològica necessària.
La taula rodona Mobilitat i Sostenibilitat passat present i reptes del model organitzada per la Cambra de Comerç de Sabadell, amb el suport de l'Institut Cerdà, s'emmarca en el cicle "Ciutats Sostenibles". Aquesta serà la tercera de les cinc sessions organitzades que s'impulsen per abordar els principals reptes de la sostenibilitat urbana en àmbits com la mobilitat, l’urbanisme, el comerç local, la internacionalització i la innovació empresarial.
Josep Maria Martí, tercera generació de la família Martí i membre del Consell d'Administració, és president de Moventia des del gener del 2025, després d'agafar el relleu del seu germà Miquel Martí Escursell, actualment president d'honor de la companyia. Josep Maria Martí és graduat en enginyeria de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i diplomat en Alta Direcció d'Empreses per la Universitat de Navarra, IESE de Barcelona.
Cristian Bardají, màster en Eginyeria Civil per la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech en Transport, compta amb més de 20 anys d'experiència professional en els camps de la mobilitat, les infraestructures, la logística i la planificació territorial, tant en el sector públic o privat.