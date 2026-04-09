Nova edició del programa Formació Professional Dual davant la manca de mà d'obra de la indústria

L'activitat s'ha iniciat aquest mes de març i tindrà una durada d'un any. Durant aquest període, un total de 12 persones s'incorporaran a empreses del territori, principalment del Vallès Occidental

Publicat el 09 d’abril de 2026 a les 11:42
Actualitzat el 09 d’abril de 2026 a les 11:43

L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una nova edició del programa de Formació Professional Ocupacional Dual (FPO Dual) adreçat principalment a joves, una iniciativa que combina formació especialitzada amb experiència laboral real en empreses. L'objectiu és cobrir la demanda de mà d'obra de la indústria. 

En aquesta ocasió, el programa s'ha centrat en el sector industrial, específicament en l'àmbit del plàstic i del metall, per l'elevada demanda de perfils tècnics qualificats. Aquesta especialització situa Sabadell com una de les poques ciutats de Catalunya on es pot cursar aquest tipus de formació dual en aquesta especialitat. 

L'activitat s'ha iniciat aquest mes de març i tindrà una durada d'un any. Durant aquest període, un total de 12 persones s'incorporaran a empreses del territori, principalment del Vallès Occidental, on desenvoluparan les seves competències professionals mentre participen en l'activitat productiva. El programa combina l'aprenentatge pràctic a l'empresa amb la formació teòrica, afavorint una inserció laboral més ràpida i ajustada a les necessitats reals del mercat de treball. 

El desenvolupament del projecte és possible gràcies també a la col·laboració amb Eurecat, que aporta el seu coneixement tècnic i expertesa en l’àmbit industrial. La formació es duu a terme tant a les instal·lacions d’aquest centre tecnològic com al Centre de Formació Cal Molins, cosa que permet als participants accedir a equipaments especialitzats i a un entorn formatiu altament professionalitzat.

