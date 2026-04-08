La Cambra de Comerç referma el seu compromís amb la formació de talent

La Cambra de Comerç de Sabadell ha participat aquest matí en l'acte de celebració del desè aniversari del programa Talent Jove, organitzat per la Cámara de España i presidit per la Reina.
A l'acte, la Cambra ha estat representada pel seu president, Ramon Alberich, el director-gerent, Jaume Bercial, i Pol Ducamp, jove participant del programa Talent Jove, que exemplifica l'impacte directe d'aquesta iniciativa en el desenvolupament professional dels joves.
En el transcurs de l'acte s'ha posat en valor la trajectòria d'un programa que, en els darrers deu anys, ha acompanyat més de 250.000 joves en el seu accés al mercat laboral i ha contribuït a la creació de més de 100.000 llocs de treball. Talent Jove, impulsat per la xarxa de cambres de comerç i cofinançat pel Fons Social Europeu Plus i emmarcat en la iniciativa europea de Garantia Juvenil, s'ha consolidat com una eina clau per millorar l'ocupabilitat i adaptar les competències dels joves a les necessitats reals de les empreses.
La jornada per celebrar els 10 anys del programa també ha estat encapçalada per la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el president de la Cámara de Espanya, José Luis Bonet.
Una dècada impulsant oportunitats des del territori
Des de fa 10 anys, la Cambra de Comerç de Sabadell forma part activa d'aquest programa, treballant per apropar oportunitats formatives i professionals als joves del territori. Aquesta tasca es basa en un model d'acompanyament personalitzat, que posa el focus en les capacitats i aspiracions de cada participant, i en la connexió directa amb el teixit empresarial local.