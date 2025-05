L’OCU exigeix el compliment dels acords de protecció als usuaris en l’opa

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) demana el compliment dels compromisos en matèria de protecció als usuaris en l’oferta pública d’adquisició (opa) del BBVA sobre el Banc Sabadell.

Segons precisa en un comunicat, l’entitat subratlla “la importància de garantir i vigilar” que els dos bancs compleixin amb allò pactat amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

En aquest sentit, l’associació apunta una comunicació “clara, individualitzada” de qualsevol canvi contractual amb una antelació de dos mesos. D’altra banda, l’OCU critica la consulta pública del govern espanyol perquè crea “confusió” entre els implicats.

A la vegada, avisa que “no hauria de bloquejar la capacitat de decisió” dels accionistes. L’organització insisteix que, davant una possible absorció del BBVA sobre la presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu, “s’ha de vetllar pel compliment dels compromisos adquirits” pel que fa als consumidors. En aquest sentit, precisa, entre d’altres, la garantia de “permanència i assistència” d’oficines físiques als municipis petits. Així mateix, “mantenir les condicions comercials en zones sensibles on hi hagi monopoli, duopoli o presència de només dos competidors” i “facilitar l’accés transitori als caixers del Sabadell en les mateixes condicions durant almenys 18 mesos”.