Peio Belausteguigoitia: "La unió de BBVA amb Banc Sabadell és positiva per a l'interès general"

El country manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, ha subratllat aquest dimarts que "la proposta d'integració amb Banc Sabadell és una "operació de creixement, amb un fort sentit estratègic i s'emmarca en una visió de futur que aposta per la creació de valor per a tots els grups d'interès, ja siguin clients, empleats, accionistes i la societat en conjunt".

Així ho ha assenyalat durant la seva participació en el XX Foro de IESE Banking, organitzat a Madrid, on ha dit que "la proposta d'integració amb Banc Sabadell és una aposta per sumar i combinar les fortaleses de totes dues entitats per crear una entitat financera millor que les parts de forma individual".

Peio Belausteguigoitia ha emfatitzat que l'operació d'integració està seguint un extens procediment d'anàlisi i autorització des de fa gairebé tretze mesos. En aquest període, ha recordat que s'han obtingut 27 autoritzacions regulatòries d'organismes nacionals i internacionals, incloent-hi la del Banc Central Europeu i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Pel que fa a aquesta última, ha assenyalat que "la CNMC ha dut a terme una anàlisi molt profunda, exhaustiva i independent, que va culminar en una resolució adoptada per unanimitat". En aquesta línia, el country manager ha recordat que "no es tancaran oficines si no n'hi ha una altra a menys de 300 metres, ni en cofis postals amb renda per càpita inferior als 10.000 euros, ni on quedin menys de tres competidors, ni en municipis amb menys de 5.000 habitants".

Finament, Belausteguigoitia ha conclòs assegurant que "esperem que els accionistes de Banc Sabadell puguin decidir aviat si volen sumar-se a aquest gran projecte conjunt".