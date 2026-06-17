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Nou projectes emprenedors s'incorporen al Coworking Banc Sabadell de la Cambra

Durant els pròxims 12 mesos, les empreses seleccionades disposaran d'un espai de treball gratuït i accés a serveis de suport empresarial gràcies al patrocici del banc

Publicat el 17 de juny de 2026 a les 12:28
Actualitzat el 17 de juny de 2026 a les 12:30

La Cambra de Comerç ha seleccionat nou projectes empresarials que s'incorporaran al programa Coworking Banc Sabadell, una iniciativa impulsada amb el suport de l'entitat bancària per facilitar l'accés a espais de treball i recursos empresarials a emprenedors, startups i empreses de recent creació. 

A través d'aquest programa, Banc Sabadell patrocina punts de treball a l'espai Cambra Sabadell Coworking, permetent que els projectes seleccionats disposin durant un any d'un espai gratuït amb tots els serveis inclosos. La iniciativa té com a objectiu afavorir la consolidació de noves activitats empresarials, fomentar la innovació i contribuir a la creació d'ocupació al territori. 

Els projectes escollits en aquesta edició representen sectors diversos, amb una destacada presència d'iniciatives vinculades a la tecnologia, la digitalització i la innovació empresarial. Les empreses i professionals seleccionats són: 
 

  • Alexander Main, espectacles de màgia, actor i humorista.

 

  • Ferra Innovation, empresa dedicada al desenvolupament de solucions esportives innovadores i venda de productes esportius.

 

  • Neurekalab, centrada en eines per a la detecció precoç de dificultats d'aprenentatge. 

 

  • Núria Cobos Pascual, consultora en productivitat digital i sistemes de gestió. 

 

  • Cryptix, startup especialitzada en ciberseguretat basada en intel·ligència artificial. 

 

  • Oassis.ai, plataforma d'intel·ligència artificial pensada per a professionals que treballen amb grans volums d'informació complexa. 

 

  • Zentrix Digital, consultora especialitzada en optimització i automatització de processos. 

 

  • dECO'Inspira, estudi d'interiorisme i arquitectura. 

 

  • ERA-DIGITAL.INFO, consultoria tecnològica i desenvolupament d'eines digitals. 

 

 

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