ARA A PORTADA
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'Sold out': la Nova Creu Alta es tornarà a omplir en el duel decisiu per l'ascens a Segona Marc Segarra Rodríguez
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Palau-solità accelera per tenir tanatori municipal: "Dignificarà el comiat dels nostres éssers estimats" Marc Béjar Permanyer
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August Serra (Atendis): “Fa 40 anys, tancaven les persones amb discapacitat a una habitació, nosaltres volem ajudar-los a ser més independents” Marta Ordóñez
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Nou projectes emprenedors s'incorporen al Coworking Banc Sabadell de la Cambra
Durant els pròxims 12 mesos, les empreses seleccionades disposaran d'un espai de treball gratuït i accés a serveis de suport empresarial gràcies al patrocici del banc