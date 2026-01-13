Alan Godoy, incorporació de luxe per a l'atac del CE Sabadell

Va ser un dels serials de la Primera Federació l'hivern passat. Nàstic, Real Murcia, Hércules, Real Madrid Castilla o, qui finalment va guanyar la pugna, Barça Atlètic van ser els actors d'una batalla que es va solucionar gairebé al final del mercat. El conjunt culer va pagar traspàs a l'Eldense per a fer-se amb els serveis d'Alan Godoy, qui ara jugarà cedit al Centre d'Esports fins a final de temporada després d'un infructuós pas per la Primera Divisió portuguesa. Transfer a punt i documentació en regla, el jugador fins i tot s'havia entrenat amb l'equip a l'espera de confirmar oficialment un acord tancat des de fa dies.
D'aquesta manera, el conjunt arlequinat incorpora un dels sub-23 més cotitzats de la categoria i s'avança a diversos dels clubs amb més potencial econòmic de la Primera Federació per a reforçar el seu atac per al segon tram de competició. Godoy arriba cedit des del Barça, tot i que en la primera part de la temporada ha jugat a l'Estrela Amadora de la màxima categoria del futbol portuguès amb una discreta participació (només sis partits i menys de 300 minuts). Tot i la seva joventut, només 22 anys, l'atacant canari té una llarga trajectòria a l'esquena en el futbol professional i semiprofessional.
El 2018 va marxar de la seva terra per començar una etapa al Deportivo Alavés, amb qui va arribar al filial a Tercera i Segona Federació. L'hivern del 2023 va marxar cedit a l'Atlético Sanluqueño i amb vuit gols en 17 partits va ser una peça clau per a aconseguir l'ascens a Primera Federació. Això li va valer per fer el salt al futbol professional de la mà del Mirandés, però després de dotze partits i només un gol (des del mig del camp davant de l'Andorra) va tornar al bronze estatal amb el Nàstic.
Al conjunt tarragoní va tornar a brillar amb sis gols en 21 enfrontaments, incloent-hi tres en els quatre duels del play-off d'ascens, un d'ells de xilena al camp del Ceuta. L'Eldense va pagar traspàs per aconseguir els serveis del jugador en propietat aquell estiu, de nou a Segona Divisió, i després de tretze partits va marxar al Barça Atlètic on va anotar tres gols en nou partits en una segona volta en què també va patir una lesió de gairebé dos mesos.
El descens del conjunt culer el va portar a buscar sort fora de casa i, ara, torna a Catalunya convençut que el projecte del Centre d'Esports és el lloc per recuperar el nivell que el va situar com a un dels davanters referents de la categoria. Godoy destaca per la seva capacitat de definir davant de la porteria rival i també per la seva explosivitat i amenaça a l'espai. Compartirà la punta de l'atac amb Agustín Coscia, Rodri Escudero i Miguelete en aquest segon tram de temporada. Un reforç de luxe per a apuntalar la davantera i que ja podria debutar demà dimecres en el derbi de Copa Catalunya davant del Terrassa.