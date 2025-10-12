Álex Castejón i Diego Mira guanyen la Radikal ocean52, competició de referència d'aigües obertes

Accent sabadellenc en una de les proves referència d'aigües obertes en el panorama estatal. La Radikal ocen52, que han tingut lloc entre Calella de Palafrugell i Llafranc (Costa Brava) i ha comptat amb més de 2.000 participants, ha coronat dos nedadors del Club Natació Sabadell en les proves principals.
La competició ha comptat de tres proves, una de dos quilòmetres, una de tres i mig i l'estrella, la de set. En la de tres i mig, que ha anat del Cap de Sant Sebastià a Llafranc, Diego Mira ha estat el guanyador, completant la prova en 51:36. Abril Conesa s'ha imposat en la categoria femenina.
En la de set, gran reclam de la jornada, un altre nedador del Club s'ha coronat. Álex Castejón, completant el tram des de Calella de Palafrugell fins a Llafranc amb un temps d'1:15:14. Per darrere, Raúl Santiago, amb 1:16:10, ha estat segon i Pablo Nevado, amb 1:19:08, tercer. Clàudia Giralt, del CN L'Hospitalet, ha guanyat la categoria femenina.