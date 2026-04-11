L'Astralpool CN Sabadell, sense opcions davant de l'Olympiacos als quarts de Champions

Superades i pràcticament sense opcions de ser a una nova final four. L'Astralpool CN Sabadell ha caigut de forma contundent davant de l'Olympiacos (12-17) en l'anada dels quarts de final de la Champions a la 'Bombonera' de Can Llong. El conjunt grec ha imposat el seu ritme enmig del caos defensiu local per deixar l'eliminatòria sentenciada abans del duel al Pireu. Les de David Palma, si no hi ha una hecatombe de l'equip hel·lènic en la tornada, no estaran, per primer cop des del 2021, entre els quatre millors del continent.
Des de l'inici el duel ha tingut un ritme molt alt. Els atacs s'ha imposat a les defenses i l'encert ha estat màxim a banda i banda, tant en igualtat com en superioritat. Ha obert el marcador Paula Crespí en la primera exclusió del duel. La resposta ha arribat en l'acció posterior, amb un llançament d'Stefania Santa. Irene González, en una contra, ha fet el 2-1 en l'últim avantatge local de tot el duel. Ràpidament ha capgirat el marcador el conjunt grec amb un parcial de 0-3 amb dianes d'Abby Andrews, Sofia Tornarou i Santa. Ha reaccionat l'Astralpool i Van de Kraats ha retallat amb un gran llançament des de sis metres, però Andrews i Jovana Sekulic han anat situant la renda de dos gols. Natasa Rybanska i un golàs de Van de Kraats han servit per situar el 5-6 al final del primer quart.
En el segon, ha sortit millor l'Olympiacos, ha crescut en defensa, però ha continuat trobant els forats per a anotar. Sakulic ha tornat a obrir una distància que s'ha fet més grossa davant de la sequera sabadellenca. Foteini Tricha de penal i dos gols d'Andrews i la mateixa Tricha, tots dos gairebé sense angle, han obert una escletxa dolorosa de cinc gols (5-10), tot just a l'equador del període. Ha demanat un temps mort David Palma i ha pogut refer-se l'Astralpool que a través de Rybanska i Van de Kraats, transformat dues jugades en superioritat, ha trencat un parcial demolidor. Eirini Ninou ha anotat i amb un penal d'Andrews aturat per Isabel Williams s'ha arribat al descans amb el 7-11.
Ha baixat el ritme golejador a la represa, però el nerviosisme i precipitació de les sabadellenques ha estat la principal llosa per poder retallar. Santa ha tornat a castigar en una contra i la resposta ha arribat en una bona acció de Tara Prentice a la zona. En una superioritat ràpida, Maria Myriokefalitaki ha ampliat distàncies abans d'un tram de descontrol total, amb una anada i tornada que no ha beneficiat cap dels dos equips. Ioanna Stamatopoulou ha aturat un penal a Van de Kraats i el Club ha arribat a reclamar dos penals sobre Athina Giannopoulou en un intercanvi de contracops gairebé surrealista. Al límit del final del quart, Andrews ha deixat el duel, i l'eliminatòria, pràcticament sentenciat (8-14).
Ha continuat sense trobar el camí en atac l'Astralpool, molt precipitat i cansat en tots els seus intents davant de la forta defensa grega. A l'altra banda de la piscina, sense pietat, l'Olympiacos ha anat fent més gran la renda per no deixar cap fil d'esperança per a les sabadellenques de cara a la tornada al Pireu. Vasiliki Plevritou i Myriokefalitaki han anotat en els primers compassos de l'últim quart. Ha reaccionat el Club a través de les joves Daniela Moreno i Isa Piralkova, de penal. Andrews ha tornat a anotar i la mateixa Piralkova ha tancat el duel amb el 12-17 definitiu. La tornada, sense massa en joc, al maig al Pireu.