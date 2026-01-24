El CE Sabadell es queda a zero davant de l'Alcorcón, però manté la distància al capdavant de la taula

Empat agredolç del CE Sabadell en la visita de l'Alcorcón a la Nova Creu Alta (0-0). Els arlequinats han tingut ocasions i domini per guanyar, sobretot a la segona meitat, però el marcador no s'ha mogut en un bon exercici defensiu del conjunt visitant. Els de Ferran Costa mantenen la distància al capdavant de la taula després de l'empat de l'Atlético Madrileño just abans de l'inici del duel a l'estadi creualtenc, amb una fluixa entrada de 2.600 espectadors pel temporal i fred a la ciutat.
L'onze del tècnic ha estat totalment continuista respecte a l'últim triomf. Han repetit els que van sortir d'inici a Pinilla la setmana passada. La posada en escena, no obstant això, no ha estat la millor. En un inici marcat per l'aclimatació al terreny de joc, molt malmès per la constant pluja que ha caigut durant tot el dia, els visitants han sortit millor. De fet, en els primers instants, l'exarlequinat Vladys ha pogut avançar l'Alcorcón aprofitant una passada a l'espai que ha finalitzat amb un xut creuat aturat per Fuoli. Poc després, Joan Rojas ha rematat desviat en una falta lateral.
A poc a poc, el Centre d'Esports ha començat a guanyar sensacions i s'ha fet amb el domini del partit. La notícia negativa ha arribat instants abans de l'equador amb el canvi obligat de Sergi Segura, amb molèsties al genoll, per Carlos García. Agustín Coscia ha avisat amb un xut desviat des de la frontal i, poc després, Ton Ripoll ha fet treballar Ayesa amb un xut des de la frontal que ha tocat en un defensor i a punt ha estat de convertir-se en el primer de la tarda. En l'acció posterior, al servei de cantonada, Carlos García ha marcat, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per una rigorosa falta prèvia.
Fins al descans la dinàmica s'ha mantingut amb un Sabadell dominador i amb més pilota i arribades, però sense grans ocasions. Els madrilenys, per la seva banda, han plantat un seriós bloc defensiu que ha defensat molt bé la seva àrea i fins i tot ha pogut amenaçar en alguna contra a través de les seves dues referències, Vladys i Mariano. No s'ha mogut el marcador al pas per vestidors després d'un primer temps intens i ple d'alternatives a banda i banda del camp.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut i els arlequinats han anat inclinant els seus atacs cap a la porteria d'Ayesa. Primer Priego ha avisat des de la frontal amb un xut desviat i, poc després, Godoy ha fregat el primer amb una volea que ha sortit fora. L'Alcorcón, per la seva banda, ha buscat frenar el ritme del duel amb pèrdues de temps i alguna 'lesió'. Lluny de la realitat, el camp ha continuat fent baixada i Ayesa ha evitat el gol de Carlos García en una rematada al primer pal a la sortida d'un servei de cantonada. En l'acció posterior, Ferran Costa ha demanat la revisió d'un possible penal sobre Godoy que l'àrbitre no ha sancionat.
El setge ha continuat i, entre les pèrdues de temps dels visitants, Priego ha vist com un defensor treia la pilota de l'interior de l'àrea quan ja havia superat el porter i, posteriorment, Ripoll ha provat sort amb un xut llunyà ha sortit fora, a prop del pal. L'ensurt ha arribat en una jugada d'estratègia, amb un cop de cap de Jordi Pola que ha salvat Fuoli. Ha mogut la banqueta Costa amb l'entrada de Xavi Moreno i Escudero per García i Godoy. El Centre d'Esports ha tancat a camp propi el conjunt visitant i les arribades han estat constants. Miguelete ha substituït un exhaust Ripoll, ja en el tram final. Ha mort a camp contrari el Sabadell, però ha resistit l'Alcorcón. Manté la distància de tres punts amb el segon classificat el Centre d'Esports, que la pròxima setmana repetirà a la Nova Creu Alta davant del Juventud Torremolinos.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll (Miguelete, m. 86), Bonaldo, Genar, Segura (Carlos García, m. 21 - Xavi Moreno, m. 70), López-Pinto, Urri, Quadri, Priego, Godoy (Escudero, m. 70) i Coscia.
AD Alcorcón: Ayesa, Domingo, Rojas, Rai Marchán, Mariano (Aparicio, m. 70), Yael (Raúl Blanco, m. 86), Vladys, Samu Rodríguez (Sergio Nieto, m. 46), Tarsi Aguado, Pola i Navarro (Iván Pérez, m. 86).
Àrbitre: Álvaro Cánovas (comitè valencià). Grogues: Carlos; Samu, David Navarro, Pola, Domingo, Marchán.
Incidències: 2.644 espectadors a la Nova Creu Alta. Abans de l'inici s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes dels accidents ferroviaris dels últims dies.