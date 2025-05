El CE Sabadell es juga mig ascens a la Nova Creu Alta

L’objectiu passa per fer-se fort a casa. Una temporada d’alts i baixos que ja veu de prop el seu final. El Centre d’Esports rep l’UCAM Murcia en l’últim partit de la temporada a l'estadi. Mig ascens a Primera Federació està en joc aquest diumenge a les 18 h. “Passi el que passi, a Múrcia anirem a guanyar. Lògicament, és molt important treure un bon resultat a casa, però tenim molt clar que l’ascens es decidirà la pròxima setmana a La Condomina. El repte és majúscul, però aquest equip sabrà afrontar-lo com toca”, afirma David Movilla.

L’equip arribarà amb bones sensacions després del gran partit a Eibar de la setmana passada, amb triomf i classificació inclosa. “Un equip evoluciona segons les experiències i ha de créixer i aprendre gràcies a elles. Aquesta plantilla ha aprofitat moltes d’aquestes experiències dolentes per estar preparat pel que ve. L’actuació d’Eibar és conseqüència dels dies que no hem estat en el to necessari. Contra l’UCAM, si no estem al nostre màxim nivell tots els minuts de l’eliminatòria, no en tindrem prou per guanyar. Som molt conscients d’això”, assegura el tècnic. Jan Molina i ‘Tiko’ Iniesta són les úniques baixes confirmades i Miguelete, que continua arrossegant problemes físics, tornarà a tenir minuts, però gestionant els esforços, igual que Sergio Cortés que també arriba amb molèsties.

Al davant estarà un UCAM que tothom veia com el rival a evitar abans del sorteig. “A aquestes alçades, no hi ha cap equip assequible. Hi ha rivals complicats i rivals molt complicats. Per pressupost, plantilla i aspiracions, l’UCAM és un dels molt complicats. Segurament és l’equip amb més potencial que vindrà a la Nova Creu Alta aquesta temporada. Dit això, estic segur que a Múrcia tampoc estan contents amb el sorteig”.

El conjunt universitari va arrencar la lliga amb molt bons resultats, liderant el seu grup durant tota la primera volta, fins i tot agafant un avantatge de sis punts. Després de Nadal van viure una mala dinàmica i a l’abril van prescindir del tècnic Javi Motos. El va substituit Germán Crespo que encara es troba invicte en sis partits al capdavant de l’equip. En l’anterior eliminatòria es van desfer del Deportivo Fabril. “És un equip molt sòlid, que sap dominar les àrees. Tenen qualitat i saben portar el ritme del partit quan toca. Cap equip l’ha pogut guanyar de més d’un gol i m’espero una eliminatòria llarga”, analitza el de Barakaldo.

Un dels factors que pot ser diferencial per treure un bon resultat a l’anada és l’ambient. Les previsions més optimistes pronostiquen un ple absolut. Sembla poc probable, però sí que es podria superar la millor entrada de la temporada, el derbi contra el Terrassa en què es van superar els 9.000 espectadors. De moment (i amb la venda online traient fum), ja es superen les 3.000 entrades venudes. Sumant socis i les taquilles del dia de partit, la previsió fa pensar que es pot arribar a una xifra similar al duel contra l’Algesires del 2022, amb més de 10.000 persones a l’estadi. “Ja no em sorprèn. El que ha fet la nostra afició en l’adversitat ha estat donar-nos suport. Ho vaig notar a Olot, estant a sis punts del play-off, ara amb més raó ho estan fent. Les poques alegries que els hem pogut donar les mereixen i farem tot el possible per regalar-ne una més”.

Precedents

Ambdós equips només s'han enfrontat en dues ocasions en la seva història. Va ser la temporada 2021-22 a Primera Federació. Tant a la Nova Creu Alta com a La Condomina, el resultat final va ser d'1-1. A Sabadell, Jacobo González va avançar els arlequinats, però Nuha Marong va igualar immediatament després. Aquell any, els murcians van acabar perdent la categoria i el Centre d'Esports es va quedar a tocar del play-off.