El CE Sabadell, davant d'un 'partit trampa' per mantenir el lideratge

Arrenca el penúltim mes de competició amb la classificació més ajustada que mai i tot per decidir en vuit partits que prometen emocions fortes. El Centre d’Esports vol continuar fent-se fort a casa en un diumenge que tothom espera que no sigui de resurrecció per al Betis Deportivo (18:15 h, en directe a LaLigaPlus, Football Club i Esport3).
Els arlequinats han començat la jornada líders, però amb el triomf de l'Eldense contra l'Europa de divendres han caigut a la segona posició. En els últims duels, la distància al capdavant s’ha reduït per les bones dinàmiques dels dos principals rivals. "L’objectiu el vam assolir fa un mes i mig i ara estem en un repte apassionant i en una lluita que ningú ens posava. Vam començar sols i, fins a on arribem, ho farem sols. Hem de mirar cap endavant perquè si mirem enrere ens entrebancarem i caurem. El que em preocupa és que l’equip continuï tenint l’ambició de millorar i créixer. Els punts que ens porten o tenim els miraré a la jornada 38", diu Ferran Costa.
El Sabadell acumula sis jornades sense perdre, des de la desfeta a Eivissa, i està calcant la ‘mitjana anglesa’ d’empatar a domicili i guanyar a casa. En una data complicada per al públic, l’escalf de l’estadi pot tornar a ser clau per a aconseguir la quarta consecutiva com a locals. "El factor Nova Creu Alta és clau. Ens fa sentir forts i ens ajuda a treure el millor de nosaltres. Crec que aquesta comunió i empenta també ha anat creixent amb el pas de les jornades. Necessitem el millor de tots per continuar el nostre camí. És una setmana en què l’oportunitat és immillorable per demostrar el nostre sentiment arlequinat. Continuem necessitant a tothom i estic convençut que hi haurà una gran entrada", apunta el tècnic.
No estaran disponibles per al duel els lesionats José Ortega, Jan Molina, Ton Ripoll i Sergi Segura, ni tampoc amb el sancionat Alan Godoy, que va veure la cinquena groga en l'anterior jornada. Serà dubte fins al final Miguelete, que encara arrossega molèsties, i, si no passa res estrany, entrarà Eneko Aguilar després que el cop al turmell de Vila-real quedés finalment en un ensurt. "L'hem cuidat durant la setmana perquè es ressentia una mica, però crec que podrà jugar", afirma Costa.
Un rival molt jove i amb qualitat
Al davant estarà un Betis Deportivo que porta tota la temporada en descens, però que en els últims mesos ha donat una passa endavant. Es troben a vuit de la permanència, tot i que sumen set punts dels últims dotze i en la segona volta ja han igualat els registres de la primera. Tots els ingredients per parlar del tòpic que diu que és un 'partit trampa'. "Trampa cap ni una. Això és la Primera Federació i costa un munt puntuar contra qualsevol. Ens visita el filial d’un bon equip de Primera Divisió amb jugadors de molta qualitat. Tenim ganes de tornar a fer un molt bon partit a casa i continuar sumant en el nostre camí", diu.
Aquesta millora va arribar quan Dani Fragoso es va posar al capdavant de la banqueta del conjunt verd-i-blanc, que té xifres golejadores d'equip de la zona mitjana, però que també és el que més encaixa de la lliga. Un equip amb qualitat i molta joventut que li ha costat tenir regularitat i saber competir com cal en alguns trams. "Una de les nostres senyes d’identitat com a equip és aquesta intensitat i agressivitat per no deixar pensar el rival. Reduir l’espai i el temps en cada jugada. Contra jugadors amb tanta qualitat és encara més important que no puguin estar còmodes i tenir temps per pensar. Hem de trobar l’equilibri per poder recuperar ràpid, sense perdre duels individuals que ens puguin condicionar en els últims metres. Haurem de ser molt constants", analitza el tècnic.
Un únic precedent a la Nova Creu Alta
Tot just serà la segona vegada que el filial bètic visiti la Nova Creu Alta. L'anterior precedent va ser en l'estrena a Primera Federació, el 2022, en un duel que es va saldar amb un empat a zero insuficient per al Centre d'Esports, en aquell moment dirigit per Pedro Munitis, davant del que era cuer de la categoria. En la primera volta, els arlequinats es van endur els punts sobre la botzina amb dos gols de Rodrigo Escudero, el segon en el descompte i després de revisió al FVS. Ara, en el tancament de la Setmana Santa, es mantindrà la dinàmica del Sabadell o el Betis donarà la sorpresa?