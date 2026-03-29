Un gol en pròpia porteria en el minut 88 deixa el CE Sabadell sense el triomf al Mini Estadi

Empat agredolç del CE Sabadell al Mini Estadi del Villarreal 'B' (1-1). Els de Ferran Costa s'han hagut de conformar amb un punt després d'un partit ple d'alternatives que els locals han igualat en el minut 88, amb un gol en pròpia porteria de Bonaldo. Javi López-Pinto havia avançat els arlequinats en el segon temps, fent desfermar l'eufòria en els més de 600 desplaçats a terres castellonenques. Amb aquest resultat, unit al triomf de l'Atlético Madrileño, la distància al capdavant de la taula es redueix a només un punt.
Costa ha presentat un onze continuista respecte a l'últim partit amb únicament dues novetats. La primera, el retorn d'Arthur Bonaldo en detriment de Carlos Alemán. Albert 'Urri' ha recuperat el seu lloc al mig del camp, mentre que David Astals s'ha situat al lateral dret. En atac, Rodri Escudero ha sortit de titular en el lloc de Miguelete, qui ha entrat finalment en convocatòria tot i les molèsties al genoll que ha arrossegat durant la setmana.
El duel ha estat molt condicionat pel temporal des de l'inici. El Centre d'Esports ha hagut de jugar amb el fort vent en contra durant un primer temps en què aquest factor ha estat decisiu. De fet, les millors dels locals han arribat en passades a l'espai que han sorprès la defensa arlequinada. En els primers compassos, Albert Garcia ha protagonitzat un parell d'internades perilloses a l'àrea que no han trobat rematador. A l'altra banda del camp, el Sabadell ha vist com les passades llargues quedaven suspeses a l'aire a mig camí i han hagut d'escurçar camins davant de les dificultats.
La més clara ha estat en una jugada d'estratègia que ha caçat Coscia dins l'àrea i ha acabat amb un xut creuat al pal. La resposta dels groguets ha estat també en una acció a pilota aturada, un servei de cantonada molt tancat que s'ha enverinat pel vent i ha topat amb el pal de Fuoli. En aquest tram, Nizar ha posat a prova el porter amb una rematada rebotada que no ha aconseguit tocar Eto'o en boca de gol. Ha passat els minuts de dubtes el Centre d'Esports i abans del descans s'ha fet amb més possessió tot i que no hi ha hagut més arribades clares per a cap dels dos equips.
A la represa ha sortit millor el Sabadell i s'ha fet amb el domini en els primers compassos. Les bones oportunitats, no obstant això, han arribat amb comptagotes. Les més clares han estat dels locals, curiosament. Primer Cheikh ha obligat Fuoli a treure una bona mà després d'una rematada des de l'interior de l'àrea i, poc després, Eto'o ha fallat pràcticament a porta buida en boca de canó una centrada al segon pal. La resposta arlequinada l'ha signat López-Pinto amb una centrada enverinada que a punt ha estat un defensa d'introduir-se a la seva pròpia porteria. No ha trigat a moure la banqueta per primera vegada Costa amb l'entrada de Godoy per Escudero.
A l'equador, en una errada defensiva clara, López-Pinto ha caçat una pilota i davant de Rubén Gómez no ha perdonat per fer el primer de la tarda i desfermar l'eufòria a la zona visitant del Mini Estadi. Ha crescut amb el gol el Centre d'Esports i en els instants posteriors, Coscia ha pogut duplicar l'avantatge amb un xut potent des de la frontal que ha marxat fora per poc. Ha tornat a refrescar l'equip Ferran Costa i Rubén Martínez i Tito han substituït Coscia i López-Pinto. La pitjor notícia ha arribat encarant ja el tram final quan Eneko Aguilar ha deixat el terreny de joc molt adolorit i ha entrat Carlos Alemán.
I quan més controlat semblava el partit, en una jugada aïllada al minut 88, ha caigut el gerro d'aigua freda. Bonaldo ha desviat una centrada local amb la mala fortuna que la pilota ha caigut en paràbola fins a l'interior de la porteria de Fuoli. Tots dos han anat a pel triomf, i han tingut bones oportunitats, però el marcador ja no s'ha mogut. Repartiment de punts agredolç per als arlequinats que la pròxima setmana rebran un altre filial, el del Betis.
Fitxa tècnica
Villarreal 'B': Rubén Gómez, Budesca, Eneko Ortiz (Iván Rodríguez, m. 85), Sierra, Lautaro, Alassane Diatta, Eto'o, Cheikh, Barry (Baratucci, m. 92), Albert Garcia i Nizar (Bonafé, m. 80).
CE Sabadell: Fuoli, Astals, Bonaldo, Genar Fornés, Eneko Aguilar (Alemán, m. 79), Urri, Quadri, Priego, López-Pinto (Rubén Martínez, m. 75), Escudero (Godoy, m. 62) i Coscia (Tito, m. 75).
Àrbitre: Pablo Morales (comitè andalús). Grogues: Albert Garcia, Alassane; Genar, Godoy, Rubén Martínez.
Gols: 0-1, López-Pinto m. 70; 1-1, Bonaldo, en pròpia porteria, m. 88.
Incidències: Partit disputat al Mini Estadi de la ciutat esportiva Manuel Llaneza amb 600 arlequinats.