Arthur Bonaldo: "Estem en un punt de temporada que cada partit és com una final"

El Centre d'Esports, encara amb l'eufòria de la golejada contra l'Europa del cap de setmana passat, afronta un nou duel directe a la zona alta davant del Villarreal 'B', que és cinquè. Si no passa res estrany, una de les novetats en la convocatòria serà la d'Arthur Bonaldo que tornarà després de la sanció. "Tinc moltes ganes de tornar. La veritat que m'ho vaig passar molt bé des de fora amb l'ambient i el partidàs de l'equip, però segur que gaudeixo més des de dins", afirma.
El central brasiler havia disputat fins dissabte passat tots els partits de lliga com a titular. De fet, és un dels artífexs del gran desenvolupament defensiu de l'equip durant la temporada. "Hem estat un equip molt fiable i és el que necessitem per al tram final de la lliga. Són partits molt similars a uns play-offs o finals perquè tothom té objectius en joc. Quan tens un equip sòlid i compacte és clau", diu.
Els arlequinats allarguen fins a cinc els partits consecutius sense perdre i es mantenen líders amb tres punts de marge respecte al Madrileño i quatre amb l'Eldense. Tots dos han tornat a prémer l'accelerador amb victòries seguides. "No estem pendents de què fan els altres. Quan vam perdre a Eivissa vaig dir que em preocupava més les sensacions que no pas el resultat. Ara, l'enfocament és el mateix. Hem de continuar sent nosaltres mateixos i fent el que hem demostrat tota la temporada. Un equip sòlid, en què tothom va a una. Si continuem així, estarem més a prop d'aconseguir grans coses", analitza. Diumenge, gairebé 700 arlequinats podran ser al Mini Estadi.
El club groguet ha ampliat les 475 entrades enviades inicialment fins a les 685 que podrà vendre el Centre d'Esports, únicament a les seves oficines i de forma presencial, fins a final de setmana. El ritme és alt i més de la meitat d'aquestes localitats ja han estat adquirides pels aficionats que ompliran un dels gols del camp castellonenc. "És molt positiu. Com més aficionats vinguin, més energia ens donaran per treure el nostre millor rendiment. Me n'alegro molt que s'hagi ampliat la zona visitant i espero que s'ompli de gent vestida d'arlequinat", diu el brasiler. Al davant estarà un equip en bona dinàmica i que ja es troba en la zona de privilegi amb deu punts menys que el Sabadell. "És un equip que ho està fent molt bé en la segona volta. Si estan allà és perquè tenen una gran qualitat i capacitat. Estem treballant per treure el nostre millor rendiment i minimitzar les seves virtuts que també són moltes", assegura Bonaldo.