Les gelateries de Sabadell donen la benvinguda a la temporada alta amb l’arribada de la primavera

Amb la primavera arriben els primers dies de calor, moment en què Sabadell enceta una de les temporades més dolces de tot l'any: la dels gelats. Després d'un hivern marcat per les pluges, les gelateries sabadellenques tornen a obrir i a omplir-se de clients que busquen refrescar-se i gaudir d'un producte que gairebé tothom estima. Un sinònim de bon temps i moments amb la família i els amics.
Els establiments es preparen amb antelació per afrontar aquest increment de demanda. Manuel Moreno, de la gelateria Holy Madre que obre durant tot l'any, explica: "Quan arriba la temporada de primavera-estiu ens hem de preparar, rebem molts més clients. Són moments clau" El negoci aposta per portar a Sabadell sabors argentins que, a poc a poc, van guanyant adeptes. De fet, Moreno destaca que "el de dulce de leche argentí amb alfajor és el que més ens demanen", mentre que personalment ell es queda amb el sambayó; "És un gelat basat en unes postres italianes però molt popular com a gelat a l’Argentina, difícil de trobar en altres llocs".
Segons Moreno, els gustos també varien segons l’edat: "Els nens prefereixen sabors més dolços o típics, però si proven els nostres sabors argentins, ràpidament els agafen el gust i volen repetir".
Altres establiments emblemàtics de la ciutat, com L’Artigiano, l’ambient també reflecteix aquest inici de temporada. Marc Huerta, de la icònica gelateria, explica: "Després de les pluges, s'ha notat moltíssim l’augment de clients".
Pel que fa als sabors, els més intensos triomfen: Kinder, caramel o novetats com el festuc en format cheesecake. Tot i això, els clàssics continuen sent imprescindibles, especialment entre els adults, que opten sovint per opcions com rom amb panses o xocolata negra.
"La calor marca si es venen gelats o no"
Huerta també destaca una tendència creixent: l’adaptació a noves necessitats alimentàries. "El tema del gluten sí que ha canviat molt: ara gairebé tota una nevera és sense gluten", mentre que també han incorporat opcions sense sucre. Tot plegat, sense renunciar a l’essència artesanal: "La gent valora que els gelats els fem nosaltres aquí i que no siguin comercials".
En la mateixa línia, Òscar Olivier, de la gelateria Olivier, explica que la calor és el factor determinant: "És el que marca si es venen més gelats o no". Després de reobrir fa pocs dies, ja han detectat una clara preferència pels sabors clàssics com xocolata, vainilla o avellana, tot i que amb més calor creixen les opcions de fruita i sorbets.
Olivier reivindica la qualitat del producte: "El secret és el gust, que es noti que està fet amb productes naturals i no amb pols químics".
Més enllà dels professionals, els clients també marquen l'inici de la temporada. Magdalena Muñoz, clienta habitual de L’Artigiano, no dubta a repetir: "Sempre em demano sabor de fantasia, és increïble; si en demano dues boles, una serà de fantasia", explica entre riures. Al seu costat, Liva Espinosa també s’hi ha aficionat per recomanació: destaca especialment "que els preus es mantinguin amb el temps, sobretot en productes artesanals".
"Setmana Santa enceta la temporada de prendre gelats"
Per a alguns, però, el gelat és un petit caprici puntual. És el cas de Xavi Muñoz, que assegura que "és el meu primer gelat de l’any i probablement l’últim, soc molt fitness". Tot i això, en una ocasió especial opta pels sabors clàssics com coco o llet merengada, i valora "saber que els preparen ells i que no han estat fets en cadena".
També hi ha qui no falla mai als seus gustos de sempre. Oriol Rubió ho té clar: "Sempre demano maduixa i vainilla, mai ho canvio". Admet que la calor ha estat clau per decidir-se i que a Sabadell té dues gelateries de referència: L’Artigiano i Olivier.
El gelat també és una experiència familiar. Jordi Prat, Meritxell Olivella i la seva filla Amélie coincideixen que "Setmana Santa enceta la temporada de prendre gelats".
Prat defensa que, per sobre de tot, busquen productes artesans, mentre que per a la petita "el gelat és un premi per haver-se portat bé". Olivella, tot i provar combinacions noves com maracujà i coco (que no l’han acabat de convèncer), es manté fidel al festuc, mentre que la seva filla prefereix els clàssics: vainilla, xocolata i maduixa.