La primavera la cultura esvera: tota la programació de teatre, música i dansa

Sabadell bull d’activitat cultural durant la primavera. És un dels moments amb més possibilitats per gaudir de la música en directe, a través de festivals, mentre que la programació municipal i d’entitats privades continua oferint teatre, dansa i circ. Prepareu l’agenda, que, pel que sembla, la primavera la cultura esvera.
Música
Òpera
La temporada operística acabarà amb La Traviata, de Verdi. La història d’una cortesana parisenca que renuncia a l’amor per culpa de les convencions socials i les pressions familiars. A la Faràndula, el 22, 24, 26 i 28 d’abril.
Clàssica
L’Orquestra Simfònica del Vallès tancarà temporada a Sabadell amb Els planetes de Holst, amb Carles Marigó, al piano, acompanyat del Cor de Nois de l’Orfeó Català, dirigits per Xavier Puig.––
A la programació de Joventuts Musicals de Sabadell queden encara quatre concerts entre el Saló i la Sala Gran del Teatre Principal: el Cor Cererols, el 10 d’abril, amb peces de Joan Cererols; L’Arpa entre França i Catalunya, el 15 d’abril; el Trio Fortuny, que el 15 de maig interpretarà Schubert i Ravel; i el Quartet Calders, el 20 de maig.
A l’Acadèmia de Belles Arts hi aterrarà el Duo Avec Plaisir, format per la violinista Yayoi Kagoshima i la pianista Núria Sleiva, el 24 d’abril. Oferiran un recorregut per música de cinema de compositors com Henry Mancini, Nino Rota i John Williams.
CavaUrpí
La sala CavaUrpí té preparada una bona traca final: el trio Dani Nel·lo (11 d’abril), Tòfol Martínez (17 d’abril), Mariona Escoda (18 d’abril), Xavi Vidal (24 d’abril), els tributs a Mecano (25 d’abril), Elton John (15 de maig), Dire Straits (29 de maig) i The Beatles (6 de juny), Jàzzics (22 de maig), Andrea Motis amb el guitarrista Jurandir da Silva (23 de maig), Manu Guix (5 de juny), Eric Alés (12 de juny) i Morning Star (13 de juny).
Programació municipal
A dins de la programació municipal, al Teatre Principal, s’han esgotat les entrades del 25 d’abril per a l’espectacle Lorca en Nueva York, amb la interpretació d’Alberto San Juan i jazz de La Banda. Encara en queden pel concert de Judit Neddermann, que celebrarà 10 anys d’escenaris amb una trentena de músics de la Gio Symphony, el 29 de maig.
Més música
En el camp de la música alternativa, l’entitat La Llançadora organitzarà el Caneloni de Primavera el 25 d’abril amb els grups Za!, Arrrrgo, Sindekoro i Meconio, a la sala VadeMúsica. Paral·lelament, la música no deixarà de sonar els diumenges als vermuts musicals de la Capella de Can Gambús, amb grups com Alma de Pato, Behave i Cien Gaviotas.––
Una altra cita serà el concert Musicades, una marató de concerts a càrrec de l’alumnat i el professorat de l’Escola Municipal de Música i Conservatori, el 16 de maig, al Teatre Principal.
Contes
El festival Vet Aquí, organitzat per l'Associació Caravàs, tornarà a omplir d'escenaris on s'explicaran contes la ciutat, el 9 i 10 de maig. Se'n diran a biblioteques, places, llibreries, hospitals i, fins i tot, a supermercats.
Circ i dansa
El 18 d'abril, Sabadell viurà la Celebració del Dia Mundial del Circ amb espectacles a l'Estruch de la companyia Nüshu, Dérobée i de Marina Buxó. Hi haurà tota mena de disciplines aèries i coreogràfiques per a tots els públics.––
A l'Estruch aterrarà el 25 d'abril l'espectacle de dansa inclusiu 1000 Fomres, Déformes, una actuació que neix del desig de trencar amb la classificació dels cossos, les capacitats i les experiències. És una trobada entre diferents col·lectius, com a intèrprets.––
A mig camí entre la dansa, el circ i la música en viu, la companyia Kankarro oferirà un espectacle gratuït el 6 de juny a la plaça del Doctor Robert. Volen explorar la gravetat de la matèria en ambients campestres a través, diuen, de “30 quilos de palla, 15 quilos de poma i 230 quilos de matèria humana”.
Humor
L'humor anirà a càrrec de l'associació Parapariures, que organitza monòlegs al Balboa (18 d'abril i 15 de maig) i al Wild Geese (26 d'abril i 31 de maig).
Literatura
Més enllà de novetats editorials, la gran festa literària de primavera és Sant Jordi. Com sempre, la plaça del Doctor Robert serà l'epicentre de la celebració, amb parades de llibres i escriptors locals oferint signatures. Per altra banda, Diari de Sabadell celebrarà una gran jornada cultural a la plaça de Ricard Simó Bach, amb un espectacle infantil, poesia i música.
Festivals
Amb la primavera comença la temporada de festivals. L'Embassa't serà el primer, aquest any amb el concert de presentació d'Al·lèrgiques al Pol·len, a l'Estruch el 9 de maig, i els tres dies de festival al Parc Catalunya, del 15 al 17 de maig, amb noms com La Ludwig Band, El Petit de Cal Eril, Mishima, Dan Peralbo i el Comboi, Shego i Bob Vylan.
El festival Observa agafarà el relleu del Parc Catalunya, del 21 de maig al 7 de juny, amb Carlota Flaneur, Buhos i Miquel del Roig, La Reina del Pop, Bresh, Selva Nua, Sopa de Cabra, Diferent Elektronik, Techno Flamenco, Laaza, Lia Kali i Lil Aiden, el Gran tardeo 90's i Reggaeton Summer Fest. La festa de presentació serà el 10 d'abril al Maloa amb Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.
Teatre
Venim de viure grans emocions amb obres com Göteborg, La Corona d'Espines, La Llogatera, La Tempestat, Qui va matar el meu pare, Gegant... El teatre de text per adults de la programació municipal s'ha acabat, però ningú no pot dir que ha vist a Sabadell obres de primer nivell. I, atenció, perquè això no vol dir que no quedin emocions per viure.
Ventafocs, de Joventut de la Faràndula, és una de les obres més esperades de la temporada. Està dirigida per Albert González, que ha fitxat dos professionals sabadellencs que es guanyen la vida a Broadway, el compositor Abel Garriga i la lletrista Gara Roda. Estaran acompanyats per Montse Argemí. És una nova actualització amb banda sonora creada per a l'ocasió i novetats i personatges inèdits.––
El Teatre Sant Vicenç acabarà la temporada amb Un obús al cor (del 10 al 19 d'abril), Des de dins (11 i 12 d'abril) i Arsènic per compassió (del 9 al 31 de maig).
La Salut
La Salut mereix un capítol a part, aquest any l'11 de maig. Pendents de conèixer la programació sencera, segur que tornarà a bullir de cultura popular amb castellers, gegants i capgrossos. També se celebrarà els dies previs la XLII Trobada de Corals, a la Faràndula.
Cinema
Clàssics, films inèdits catalans i descobriments contemporanis es podran veure al nou trimestre de Cineclub Sabadell. Paral·lelament, el Festival Cinema Terror se celebrarà els dies 1, 2, 7, 8 i 9 de maig. I divendres 10 d’abril, l’Espai Àgora de Sant Oleguer acollirà el Parapacine, de comèdia cinematogràfica.
Per als més petits
A laSala hi trobarem espectacles de primer nivell orientats als més petits de casa.
Xavier Bobés oferirà l'espectacle El temps dels objectes, l'11 d'abril; Macarena Recuerda, del País Basc, ¡Ay! ¡Ay!, el 19 d'abril; Ana Rosa Sánchez, el 25 d'abril, Parpadeo; el 25 de maig, la companyia Una Petita, Tubs.