L'Astralpool CN Sabadell ja coneix l'últim rival en el seu camí cap a la 'final four'

L'anada dels quarts de final serà l'11 d'abril a Can Llong i la tornada el 16 de maig

  Les de David Palma s'enfrontaran a un dels rivals habituals a Europa
Publicat el 23 de març de 2026 a les 10:30
Actualitzat el 23 de març de 2026 a les 10:46

L’Astralpool va tancar la fase de grups de la Champions amb una derrota a les piscines Sant Jordi davant de l’Assolim CN Mataró (14-9). El duel era totalment intranscendent a nivell classificatori i tots dos estan als quarts de final de la màxima competició continental com a segon i primer classificat del grup B, respectivament. Això, lògicament, complica el camí de les sabadellenques cap a una nova final four, amb un dels grans candidats al títol com a rival en l’eliminatòria entre els vuit millors del torneig.

El sorteig celebrat a Zagreb aquest dilluns ha emparellat el conjunt dirigit per David Palma amb un dels rivals habituals a la Champions en l’última dècada: l’Olympiacos, primer classificat del grup A. El conjunt grec ha guanyat tots els partits de la fase de grups excepte el que va disputar davant de l’UVSE de Budapest fa unes setmanes. A la lliga dominen amb mà de ferro la taula amb plena de victòries després de 17 jornades.

Tots dos equips ja es van veure les cares en les semifinals de la temporada passada, precisament al Pireu, amb un patit triomf sabadellenc per 15-13. Ara, amb un equip molt canviat, l’Astralpool CN Sabadell buscarà donar la sorpresa i eliminar el conjunt grec a quarts. L’anada es disputarà l'11 d'abril a Can Llong mentre que la tornada serà a Atenes el 16 de maig. En cas de passar, en una hipotètica final four, el Club s’enfrontaria al guanyador de l’Assolim Mataró - SIS Roma. Per l’altre costat del quadre, el CN Sant Andreu competirà per la classificació amb el Vouliagmeni i el Ferencvaros tindrà duel hongarès amb l’UVSE.

